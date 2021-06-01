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Karar yazarı Taha Akyol: Abdülhamid fetih kutlamalarını yasaklamıştı!..

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Abdülhamid ise fetih kutlamalarını yasaklamıştı!..
Karar yazarı Taha Akyol: Abdülhamid fetih kutlamalarını yasaklamıştı!..

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Taksim'e yapılan caminin açılışında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sarf ettiği "Milletimiz yüz elli yıllık hayaline bugün kavuştu" sözlerine dikkat çekerek, "Abdülhamid dahil, değil mi?.. İstanbul’un fethini bu sene İBB daha iyi kutladı. Erdoğan da Taksim Camisinin, İstanbul’un fethine bir “armağan” olduğunu söyledi. Abdülhamid ise fetih kutlamalarını yasaklamıştı!..

Geçmişe “tarih” şuuruyla bakan belki ilk padişah Abdülhamit’tir, Ertuğrul Gazi’yi hatırlayıp türbesini imar etmiştir. Fetih kutlamalarını yasaklamasının sebebi, o zaman toplumda, ekonomide ve siyasette büyük ağırlığa sahip Rumlarda uyanan milliyetçilik duygusunu körüklemekten sakınmasıydı. Tarih karmaşıktır, hiç birimizin hayalindeki gibi değildir." diye yazdı.

İslamcı kesimde "yalan söyleyen tarih" söyleminin yaygın olduğunu belirten Akyol, "1930’lardaki kurgusal “tarih tezi”, 1940’larda sessizce bırakılmış, İnönü’nün de teşvikiyle Selçuklu ve Osmanlı araştırmaları başlamıştır.

Kitapları baskı üstüne baskı yapan “Yalan söyleyen tarih” söylemi böyle değildir. Popülist, hamasi ve tepkiseldir." ifadelerini kullandı.

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