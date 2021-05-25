Karar yazarı Taha Akyol: Türkiye dünyaya çok kötü bir siyasi kirlenme görüntüsü veriyor

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Türkiye'nin dünyaya çok kötü bir siyasi kirlenme görüntüsü verdiğini belirterek, "Sedat Peker’in açıkladığı olaylar hukuken soruşturma açılması için “makul şüphe”, hatta “kuvvetli şüphe” sebepleri niteliğindedir.

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Türkiye'nin dünyaya çok kötü bir siyasi kirlenme görüntüsü verdiğini belirterek, "Sedat Peker’in açıkladığı olaylar hukuken soruşturma açılması için “makul şüphe”, hatta “kuvvetli şüphe” sebepleri niteliğindedir. Buna rağmen soruşturma açılmaması başlı başına ağır bir siyasi sorundur.

Tabii ki sabıkaları bilinen Sedat Peker temiz siyaset sevdasıyla değil, kendi hakkında soruşturma açılmasına kızarak bu açıklamaları yapıyor… Ancak bu durum, söylediklerinin tamamen uydurma ve soyut suçlamalar olduğu anlamına gelmez, soruşturulması gereken birçok olaydan bahsediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ortaya çıkan tabloyu dış güçlerin saldırısı olarak niteledi… Gerçek şudur ki, tablo vahimdir ve hukuk eliyle temizlenmedikçe, Türkiye’nin itibarına ağır surette hasar verecektir." diye yazdı.

Yargının HSK kontrolünde olduğuna işaret eden Akyol, "Onun içindir ki, bir, Meclis Soruşturması da açılmalı… İki, CB sistemi ile olmuyor, Türkiye kuvvetler ayrılığı, denetim ve denge, yargı bağımsızlığı, partisiz cumhurbaşkanı ilkelerini hayata geçirecek bir sistem reformu yapmalı uzun vadede. Eee, kolay değil “gelişmiş ülke” olmak, ya da “muasır medeniyet” seviyesine çıkmak…" ifadelerini kullandı.

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