Karar yazarından AKP’nin YSK temsilcisine: Halis muhlis FETÖ’cü

AKP milletvekilliği de yapmış Ocaktan ‘Dindarlar hiç böyle bir hayal kurmamıştı’ başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı: “Bugün AK Parti’yi seçimi iptal ettirmek için teşvik edenler yarın işler kötüye gittiğinde ortalarda olmayacaklardır. Çünkü onlar hayatlarının hiçbir döneminde dindar-muhafazakar insanların hakka-hukuka riayet etmek gibi ahlaki sorumlulukları olduğunu asla paylaşmadılar, bundan sonra da paylaşmayacaklardır. Sadece iktidar nimetlerini paylaşmak üzere AK Parti’nin etrafını kuşatan, hatta içinde yer alan bu kesimlerin hak-hukuk, adalet ve merhamet gibi değerlerle bir akrabalıkları olmadığı için her türlü hukuksuzluğu, merhametsizliği alkışlamaları normaldir.”

Ocaktan ardından sözü Özel’e getirdi: “Düşünün ki bir AK Partili vekil çıkıyor, sanatçılar dahil geniş kesimlerin YSK kararını protesto için başlattıkları ‘Her şey çok güzel olacak’ kampanyasını eleştirmek için ‘Adaletinizin terazisini sileyim paslanmasın’ gibi seviyesiz ve utanç verici ifadeler kullanabiliyor.”

Karar yazarı, “Peki kim bu vekil?” diye sorduktan sonra yanıtı şöyle verdi: “Bu vekilin herkeste olmayan çok önemli bir özelliği daha var, halis muhlis FETÖ’cü olması. FETÖ lideri Fetullah Gülen’in özel olarak ‘namaz takkesi hediye ettiği’ ve de himmet dairesinin içinde yer alan şanslı(!) bir vekil. Vekilimiz gerçekten olağanüstü bir şansa sahip, zira Bank Asya’nın önünden geçenlerin bile yargılandığı bir Türkiye’de, o hala AK Parti’nin en cengaver FETÖ’cü temsilcisi olmaya devam ediyor.”

Ocaktan şöyle devam etti: “İşte şimdi bu FETÖ’cü vekil çıkmış, YSK’nın hukuk cinayetini savunmak için güya aklınca herkese laf çakıyor, bunu yaparken de ‘siyasetin dili’ni seviyesizleştirmede hiçbir sınır tanımıyor.