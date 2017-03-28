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Kararın açıklanması 3 saat sürdü

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Kararın açıklanması 3 saat sürdü
Girne Ağır Ceza Mahkemesi, 6 sanıklı kürtaj davasında kararı açıkladı. Sanıklardan 3’ü beraat ederken 3’ü ise mahkum oldu.

Aralık 2015 ile Şubat 2016 arasında Girne’deTunçbilek Sağlık Hizmetleri Ltd.-Ada Hospital’de meydana gelen hamileliğin yasa dışı sonlandırılması vakalarıyla ilgili bir yılı aşkın zamandır devam eden duruşmalar sonunda karar bugün okundu.

Fatma Şenol başkanlığında, üye yargıçlar Murat Soytaç ve Seran Bensen’den oluşan Girne Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Dr. Mehmet Ali Tunçbilek, Dr. Verda Tunçbilek ve ameliyat hemşiresi Taner Okburan’ın tüm davalardan beraatine; Dr. Fahri Karagözlü, Dr. Rasıha Serdaroğlu ve hemşire-ebe Ayşegül İşbilen’in ise mahkumiyetine karar verdi.

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3 sanığın cezaları, mahkemenin saat 15.00’teki ikinci oturumunda açıklanacak.

KKTC’de yürürlükteki yasalara göre hamileliğin 10 haftadan sonra sonlandırılması suç sayılıyor.

Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Erdinç Akyener’in yürüttüğü duruşmada, 4’ü doktor 6 sanık, toplam 20 davadan yargılandı.

Davalardaki sıralamayla sanıklar Dr. Mehmet Ali Tunçbilek’i Avukat Serhan Çınar, Dr. Verda Tunçbilek’i Avukat Mustafa Şener, Ayşegül İşbilen ve Taner Okburan’ı Avukat Emre Kadri, Dr. Fahri Karagözlü’yü Avukat Güneş Menteş ve Dr. Rasıha Serdaroğlu’nu avukat Tahir Seroydaş ve Ömer Başay savundu.

Davada savcılık tarafından 44 tanık dinletildi ve 117 emare sunuldu. Sanık avukatları tarafından ise 9 tanık dinletildi ve 4 emare sunuldu.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran ve ülke tarihinde ilk olan olayda yürütülen soruşturma ve operasyonlarda, yasa dışı şekilde sonlandırılan hamilelikler sonucu 1 bebekle 6 fetüsün Çatalköy’deki Hz. Ömer Türbesi ile eski Zeyko yağ fabrikası civarında gömüldükleri belirlenmişti. Bebek ve fetüslere, İstanbul’da otopsi yapılmıştı.

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KARARIN OKUNMASI 3 SAATİ AŞKIN SÜRDÜ

Son duruşmanın 21 Şubat’ta yapıldığı davada kararı, Mahkeme Başkanı Fatma Şenol, aralıksız 3 saat 15 dakikada okudu.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklardan Dr. Mehmet Ali Tunçbilek ile Dr. Verda Tunçbilek, “ağır veya hafif bir suç işlemek için sersemletmek”, “çocuk düşürmeye teşebbüs”, “hamileliği yasadışı olarak sonlandırmak”, “çocuğun doğumunu gizleme” suçlarından; diğer sanıklar Ayşegül İşbilen, Taner Okburan, Dr. Fahri Karagözlü ve Dr. Rasiha Serdaroğlu isimli sanıklar ise bu davalar yanında, ömür boyu hapislik ön gören “adam öldürme” suçundan da yargılandı.

Basın, hukuk camiası ve sanıkların ailelerinin izlediği kararda, haklarında adam öldürme suçlaması olan 4 sanığın tümü bu davadan beraat etti.

Uzun kararda, yargıçların bulguları detaylarıyla yer aldı.

BERAAT EDENLERİN SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

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Mahkeme Başkanı Fatma Şenol’un kararı açıklamasıyla beraat eden 3 sanık, sevinç gözyaşları dökerek salon dışına çıktı ve yakınlarıyla kucaklaştı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, saat 15.00’teki toplantıda suçlu bulduğu sanıklara verdiği cezaları açıklayacak.

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