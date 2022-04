Kararlar Açıklandı

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Özet Kararlar

E.TEMASLI KİŞİLERLE İLGİLİ KARARLAR

9.Covid 19 pozitif kişi ile temas eden e)Okul çalışanları hariç, semptomlu kişilere önce antijen testi yapılacak ve antijenin pozitif çıkması halinde PCR testi yapılacaktır. Antijen testlerinin negatif çıkmasına rağmen ciddi semptom gösteren kişiler doktor istemi ile PCR testi yaptırabileceklerdir.

F.COVİD-19 POZİTİF KİŞİLERLE İLGİLİ KARARLAR

- İzolasyon süreci testsiz 10 gündür. Ancak kişiler 7. ile 10. gün arasında (her iki gün dahil) 1 kez olmak üzere kontrol PCR testi yaptırabilirler. Test sonucunun negatif olması durumunda izolasyon süreleri sona erer. Okul/özel eğitim merkezleri, bakımevi- huzurevi ve cezaevi çalışanları 7. ile 10. gün arasında (her iki gün dahil) kontrol PCR testlerini yaptırabilirler. Ancak bu sektör çalışanları mutlak suretle negatif PCR test sonucuna istinaden izolasyon süreleri sonlanır. n)Okulların Pozitif Vaka ve Temas Protokolü -Kişilerin belirtilen sürelerden önce semptom göstermeleri halinde, semptomun başladığı gün PCR testi yaptıracaklardır. -Pozitif çıkan okul çalışanlarının izolasyon süresi 10 gündür. Evdeki izolasyonun 7. ve 10. günleri arasında (her iki tarih dahil) kontrol PCR testi yapılabilir. Test sonucu negatif ise ev karantinası sonlandırılır. Bu kişilerin mutlak suretle negatif PCR test sonucuna istinaden izolasyon süreleri sonlanır.