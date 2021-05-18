Kararlar açıklandı.. İşte kararlar...

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararları açıkladı.

Saner, uygulanan tedbirler neticesinde vaka sayılarında azalma görüldüğünü, vakaların seyrinde değişiklik olmazsa, 27 Mayıs tarihinden itibaren Pazar günlerinde uygulanan tam sokağa çıkma yasağının kaldırılacağını dile getirdi.

Başbakan Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin, Perşembe günü tekrar toplanarak, Koronavirüse ilişkin tedbirleri değerlendireceğini dile getirdi.

Saner, pandemi dolayısıyla cezaya düşen kişilere af geldiğini duyurdu.

Saner, çalışma izninden veya muhaceretten ötürü cezaya düşmüş kişiler için af uygulamak amacıyla muhaceret değişiklik yasa tasarısını Meclis’te görüşülmek üzere karar aldıklarını belirterek, kararın ivedilikle alındığını kaydetti.

Yurt dışında olanlar ve adadan cezalı çıkan kişiler 1 asgari ücret ceza ödeyerek giriş KKTC'ye giriş yapabilecek.

Af yasası yasallaştığından itibaren, aftan yararlanmak isteyenler 90 gün içinde başvurabilecekler

TÜK'ün yazılı izni olmadan tüzel kişiler arpa ve buğday alamayacak.

Arpa hasılatının da tamamlanmak üzere olduğunu açıklayan Saner, arpa alımı ile ilgili olarak tek yetkili olarak Toprak Ürünleri Kurumu’nun yetkilendirildiğini belirtti.

Saner, arpa fiyatlarını şöyle açıkladı:

Yemlik arpa: 2 TL

Tohumluk: 2.20 TL

Sert buğday: 2.40 TL

Yumuşak buğday: 2 TL

Tohumluk yumuşak buğday: 2.2 TL