Kararlar açıklanıyor...Restoranlar dışarıda müşteri kabul edebilecek

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakan Ersan Saner Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı.

İşte Bakanlar Kurulu kararları:

08 Mart Pazartesi gününden itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.

13 mart 2021 Cumartesi 15 mart 2021 Pazartesi arasında kismi sokağa çıkma yasağı devam edecek.Zorunlu ihtiyaçlar için fırın kasap manav tarım ve hayvancılık market, benzin istasyonları dışında kalan tüm faaliyetler kapalı



Güzelyurt Mağusa Lefke ve İskele ilçelerine bulaş olmaması adina giris çıkışlar ilgili emniyet kurullarının denetimi dahilinde olacak

10 Mart 2021 tarihinde restoranların dış oturma alanları açılacak.(Barlar açılmayacak)

Saner, "Bunun altını çiziyorum. Kapalı alanlarda oturmak yasaktır" dedi.