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Kararlar RESMİ GAZETE'de yayınlanmadı, testlerde karmaşa çıktı!

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Kararlar RESMİ GAZETE'de yayınlanmadı, testlerde karmaşa çıktı!
Kararlar RESMİ GAZETE'de yayınlanmadı, testlerde karmaşa çıktı!

Başbakan Ersan Saner’in aşılı kişilerin test ücretlerini devlet karşılayacak açıklamasına rağmen test yaptırmaya giden birçok vatandaş ücret ödemek zorunda kaldı.

PCR  ve Antijen testleri aşılı aşısız fark etmeksizin herkese ücretli yapılıyor. (Temaslılar ve covid hastaları hariç).

Bazı test merkezleri ücret talep ederken bazısı ise ücret talep etmiyor.

Sağlık Bakanlığı 1111 hattını arayan vatandaşlar ise yine yanıtsız kalıyor.

18 yaş altı öğrencilere ücretsiz olan bu testler için bu gün yine birçok öğrenciden test ücreti alındığı bilgisi de mevcut.

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