Kararların öğrencilere yük olmasını kabul etmiyoruz!

Bir seneye yakın bir süredir yeni tip Koronavirüs (COVID-19) dünyayı etkisi altına almış durumda. Küresel salgın haline gelmiş olan bu virüs insan sağlığı konusunda ülke yöneticilerini ve sağlık uzmanlarını zorluyor. Geçtiğimiz her gün dünyadaki insan sağlığını tehdit eden bu virüsün etkisi halkımıza farklı olmuştur. COVID-19’un etki alanı insan sağlığı iken, ülkemizde etki alanı insanlardan öte hükümetimiz olmuştur. Böylesine zorlu ve tehlikeli bir dönemden geçerken sorumsuzca alınan ve alınmayan kararlarla sağlık sistemimiz ciddi zorluklar altına girmiş, ekonomimiz daha da vahim bir duruma doğru yol almaktadır.

Evlerine dönmek isteyen genç öğrenci kardeşlerimizden karantina için ücret talep edilmesi kabul edilemez bir durumdur. Aylardır uğraşılmasına rağmen hükümetsizlik nedeni ile uygulanamayan ev karantinası sistemini hayata geçirmek varken, gelecek olan öğrencilerden karantina ücreti istemek hem geliş gidişleri daha da pahalı hale getirmekte hem de burada eğitim gören öğrencilerin buraya gelmemesi için önemli bir sebep olmaktadır.

Bu kararın yeniden değerlendirilmesi ve alınan kararların ülkemizin hem sağlık açısından hem de ekonomik açıdan faydalı olacak şekilde düzenlenmesi, ve buna ek olarak ileriki dönemde de çıkacak kararların tepkiler üzerine değil, etraflıca düşünülüp hayata geçirilmesini talep etmekteyiz.

CTP GENÇLİK ÖRGÜTÜ