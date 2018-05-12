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Kararsızlık yağışları Lefkoşa'da etkili oldu

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Bugün öğle saatlerinde başlayan yağış Hamitköy ve Küçük Kaymaklı bölgesinde etkili oldu. Kısa süreli sağanak, bazı yolların su altında kalmasına neden oldu.
Kararsızlık yağışları Lefkoşa'da etkili oldu

Yer kabuğunun sıcak, üst atmosferin ise soğuk olması nedeni ile yağışların kısa sürede gök gürültülü sağanak şeklinde olması bazı olumsuzlukları da beraberinde getiriyor.

Özellikle başkent Lefkoşa’nın Hamitköy ve Küçük Kaymaklı bölgelerinde etkilki olan sağanak yağmur nedeni ile bazı yollar su altında kaldı.

Küçük Kaymaklının Dumlupınar bölgesinde ise her şiddetli yağış sonrasında gözlemlenen bildik manzaralar vardı. Yağmur sularının gidecek yeri olmadığı için yollar su altında kaldı.

Meteoroloji Dairesi gök gürültülü sağanak yağışın yarın da devam edeceği uyarısında bulundu. Meteoroloji Mühendislerinin kararsızlık yağışları diye adlandırdığı yağışın, Pazartesi günü de yer yer etkili olması bekleniyor.

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