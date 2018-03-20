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“Karatahta” izleyicisinden tam not aldı

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“Karatahta” izleyicisinden tam not aldı
“Karatahta” izleyicisinden tam not aldı

Özel gereksinimli vatandaşlarımızın günlük hayatta karşılaştıkları zorlukların anlatıldığı Karatahta isimli tiyatro oyunu izleyicisinden tam not aldı.Dün (19 Mart) akşam İskele AKM’de sahnelenen oyun güldürdü, güldürürken de düşündürdü.

YAŞANAN SORUNLAR KOMİK BİR DİLLE ANLATILDI
İskele Belediyesi 9. Kültür&Sanat Günleri, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve K.T Ortopedik Özürlüler Derneği işbirliğiyle Telsim Vodafone sponsorluğunda sahnelediği Yetişkinler Atölyesi'nin yanı sıra Başkan Günay Kibrit başta olmak üzere K.T Ortopedik Özürlüler Derneği üyelerinin de sahne aldığı "Karatahta" isimli oyunuyla devam etti. Orkun Bozkurt, Aysan Özcezarlı ve Cem Aykut’un birlikte yazıp yine Cem Aykut’un yönettiği kara mizah türündeki Karatahta oyununda engellileri engelleyenlerin sorununun ne olduğu sorgulanıyor. Dün akşam İskele AKM’de sahnelenen oyunu izleyenler arasında İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, meclis üyeleri, müdür vekili, eski bakanlardan İsmail Bozkurt, yetişkinlerin yanı sıra gençler ve çocuklar da vardı.

SADIKOĞLU: “ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ”
Yaklaşık 1 saat süren oyunun sonunda sahneye davet edilen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na, K.T Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit tarafından teşekkür plaketi verildi. Kibrit, her zaman yanlarında olduğu için Başkan Sadıkoğlu’na teşekkür etti. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da keyifle izledikleri oyundan büyük dersler çıkarılması gerektiğine dikkat çekti ve kendilerinin özel gereksinimli vatandaşların her zaman yanlarında olduğunu belirtti. Üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz diyen Sadıkoğlu, konuşmasının sonunda Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ile Yönetmen Cem Aykut’a plaket ve çiçek takdim etti.

FOTOĞRAF YARIŞMASINA KAYITLAR DEVAM EDİYOR
Etkinlikler kapsamında İskele Belediyesi’nin bu yıl 1.’sini düzenlediği, başvuruları ise 22 Mart Perşembe günü sona erecek ‘Sevdamız İskele’ isimli fotoğraf yarışmasının ödül töreni ve sergisi ise 24 Mart 2018 Cumartesi günü saat 20.00’da İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda gerçekleşecek.

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