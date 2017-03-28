Karate Federasyonu olimpiyatlara kilitlendi

2020 yılında Japonya’da yapılacak olan Olimpiyat Oyunlarına hazırlanan ve bu kapsamda hedef büyüten Karate Federasyonu yüksek bir başarı elde edebilmek için altyapı çalışmalarına hız verdi.

Türkiye Karate Federasyonu, karate sporunun yaygınlaşması ve buna bağlı olarak üst düzey sporcu yetiştirmek için çağın gerekliliği olan her türlü çalışmaları titizlikle yürütürken, özellikle Karate sporunun 2020'de Olimpiyatlarda yarışacak olmasıyla birlikte yürütülen çalışmalar bir tık daha yukarı taşındı. Ulusal ve Uluslararası hakem ve antrenörler sürekli eğitimlerle desteklenirken, faaliyet gösteren kulüplerinde eksikleri hızlı bir şekilde giderilmeye çalışılıyor. Antrenörü olmayan illere sözleşmeli antrenörler gönderirken, aynı zamanda da minder ve malzeme ihtiyacı olan salonlara da desteklemede bulunuyor.

Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan Türk karatesinin dünya sıralamasında üst sıralarda yer aldığını belirtirken, “Göreve geldiğimiz günden itibaren Türk karatesinin dünya sıralamasında zirveye çıkarmak için yoğun bir çalışma içerisine girdik. Geldiğimiz noktada da bunu başardığımızı görüyoruz. Ancak önümüzde yeni bir kulvar daha açıldı. Bilindiği gibi Karate 2020 yılında Japonya'da yapılacak olan Olimpiyat oyunlarına katılan branşlar arasında ki yerini aldı. Bizde Türk Karatesi olarak ilk kez katılacağımız Olimpiyat Oyunlarında madalya almak ve Bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz.

Bu kapsamda bütün Karate camiası olarak gerekli bütün çalışmaları yapıyoruz. Zaten bizi Olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edebilecek 80'nin üzerinde üst düzey sporcumuz var. Bu sporcularımızı 2018 yılından itibaren katılacakları turnuvalardan en iyi sonuçları almaları için bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte hazırlıyoruz. Bununla birlikte alt yapıya sporcu yetiştiren kulüplerimizi de destekleyerek onların iyi şartlarda Karateci yetiştirmelerini istiyoruz. Çünkü Olimpiyat puanlamaları 1 Ocak 2018'den itibaren başlayacak. Biz Türk Karatesi olarak ilk kez katılacağımız Olimpiyatlarda mutlaka madalya alacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.

2020 yılında yapılacak Olimpiyatlarda mutlaka madalya kazanmak istediklerini sözlerine ekleyen Esat Delihasan, “Şu an Karate Federasyonunun bünyesinde 1903 antrenör, 3048 ulusal ve uluslararası hakem, yaklaşık 55 bin bayan 126 bin erkek olmak üzere toplam 180 bin lisanslı sporcusu var. Bununla birlikte özellikte antrenörü olmayan illerde Karate sporunun yaygınlaştırılması için toplam 20 sözleşmeli antrenör değişik illerde görev yapıyor” dedi.