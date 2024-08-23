Karavan hırsızı Stavro cezaevine gönderildi

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru İbrahim Ertarkan olguları aktardı. Polis, zanlının 9 Ağustos tarihinde Akıncılar bölgesinde aracıyla ülkeye kaçak giriş yaptığının tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının 06.08.2024 tarihinde saat 05:40 raddelerinde Gönyeli - Yenikent Belediye bulvarında üzerinde boş arazi içerisinde park halinde bulunan Mağusa'da sakin N.A.’ya ait beyaz renk PP2606EA plakalı Beyerland marka karavanı yönetiminde bulundurduğu KQL 367 plakalı Nısan Note marka aracın arka çekici demirine bağlayıp çekmek suretiyle çaldığını belirlediklerini söyledi. Polis, karavanın Akıncılar bölgesinde tespit edilip emare alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının 13.04.2024 tarihinde saat 06:00 raddelerinde Doktor Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan ve T.Ü.’nün işletmeciliğini yaptığı King Oto isimli araç galerisinin yanında park halinde bulunan 9 bin Sterlin değerindeki Elddıs Odessey marka beyaz renk yanları kırmızı şeritli karavanı HNY 834 plakalı Honda Civic marka aracın arka çekici demirine bağlayıp çekmek suretiyle çaldığını belirtti. Polis, zanlının 08.08.2024 tarihinde, Lefkoşa'da tespit edilip, derdest emri gereği tutuklandığını açıkladı. Polis, yapılan tüm araştırmalara rağmen Elddıs Odessey marka karavanın bulunamadığını söyledi. Polis, 6 Ağustos’ta çalınan karavanın ise Akıncılar’da tespit edildiğini açıkladı. Polis, yapılan araştırmalar sonucu zanlının 17 Eylül 2021’de ülkeye yasal girişinin olduğunu, bu tarihten sonra iki ayrı araçla ülkeye yasa dışı yollardan giriş-çıkış yaptığının belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının 14 Ağustos’ta hücrede olduğu esnada fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını ve gıyabından 8 gün ek tutukluluk emri alındığını kaydetti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirerek, zanlının 3 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının 3 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine ve ayrıca doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.