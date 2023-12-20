Karavan hırsızı, tutuksuz yargılanacak

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen’e ait hastane park yerinde bulunan karavanın çalınmasıyla ilgili tutuklanan E.B yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin İncesoy olguları aktardı.

Polis, 21 Kasım 2022 tarihinde saat 16.30 sıralarında Lefkoşa Devlet Hastanesinin kuzey istikametine bakan park alanı içerisinde bulunan ve kan bankası üzerinde lojmanda ikamet eden İbrahim Özgöçmen’e ait 5.5 metre uzunluğundaki 150 bin TL, değerindeki Cameo 550 GL model karavanın M.G tarafından sirkat edilip 35 bin TL karşılığında bir şahsa satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin edildiğini söyledi.

Polis, M.G'nin 28 Aralık 2022 tarihinde mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandığını anımsattı.

Polis, M.G'nin 24 Aralık 2022 tarihinde gönüllü ifade vererek, E.B'nin Whatsapp üzerinden kendisini arayarak hastanenin otoparkında bulunan karavanı borcuna karşılık 35 bin TL’ye satmasını söylediğini, kendisinin de karavanın fotoğraflarını çekerek satışa koyduğunu anlattığını açıkladı.

Polis memuru, aynı tarihte Lefkoşa Kaza Mahkemesine başvurularak zanlı Bilgi aleyhinde derdest emri temin edildiğini söyledi.

Polis, yapılan araştırmada zanlının yurt dışında olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının 17 Aralık 2023 tarihinde KKTC’ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis, bu süre içerisinde zanlının suça ortak olduğunu tespit yapıldığını belirtti. Polis, zanlının cep telefonunun incelemesinin sürdüğünü, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 250 bin T tutarından kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.