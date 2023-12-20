  • BIST 7646.57
  • Altın 1905.743
  • Dolar 29.1272
  • Euro 31.9489
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAHerzog'un mesajının ardından Haniye, Mısır'a gitti: İsrail ile Hamas arasında yeni "geçici ateşkes" sinyali

Karavan hırsızı, tutuksuz yargılanacak

» »
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen’e ait hastane park yerinde bulunan karavanın çalınmasıyla ilgili tutuklanan E.B yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Karavan hırsızı, tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin İncesoy olguları aktardı.

Polis, 21 Kasım 2022 tarihinde saat 16.30 sıralarında Lefkoşa Devlet Hastanesinin kuzey istikametine bakan park alanı içerisinde bulunan ve kan bankası üzerinde lojmanda ikamet eden İbrahim Özgöçmen’e ait 5.5 metre uzunluğundaki 150 bin  TL, değerindeki Cameo 550 GL model karavanın M.G tarafından sirkat edilip 35 bin TL karşılığında bir şahsa satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin edildiğini söyledi.

Polis, M.G'nin 28 Aralık 2022 tarihinde mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandığını anımsattı.

Polis, M.G'nin 24 Aralık 2022 tarihinde gönüllü ifade vererek, E.B'nin Whatsapp üzerinden kendisini arayarak hastanenin otoparkında bulunan karavanı borcuna karşılık 35 bin TL’ye satmasını söylediğini, kendisinin de karavanın fotoğraflarını çekerek satışa koyduğunu anlattığını açıkladı.

Polis memuru, aynı tarihte Lefkoşa Kaza Mahkemesine başvurularak zanlı Bilgi aleyhinde derdest emri temin edildiğini söyledi.

 Polis, yapılan araştırmada zanlının yurt dışında olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının 17 Aralık 2023 tarihinde KKTC’ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis, bu süre içerisinde zanlının suça ortak olduğunu tespit yapıldığını belirtti. Polis, zanlının cep telefonunun incelemesinin sürdüğünü, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti. 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 250 bin T tutarından kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski kız arkadaşının evini bastı: Ya benimsin, ya kara toprağın20 Aralık 2023 Çarşamba 15:16
  • Otostop çeken kadına, tecavüz etmeye çalıştı: Cezası açıklandı20 Aralık 2023 Çarşamba 15:15
  • Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu: “Ülkede ikinci bir KTHY faciasının yaşanmasını istemiyoruz”20 Aralık 2023 Çarşamba 15:00
  • Feyzioğlu: Yapılacak tecrübe ve görüş alışverişiyle RTÜK’ün ziyareti faydalı olacak20 Aralık 2023 Çarşamba 15:00
  • Erhürman: Yoksulluk, yokluk ve göç bu halkın kaderi değildir20 Aralık 2023 Çarşamba 14:27
  • Ertuğruloğlu: Acı dolu yılları unutmamız mümkün değil20 Aralık 2023 Çarşamba 14:27
  • "DAÜ için Hep Birlikte Hükümeti Göreve Çağırıyoruz"20 Aralık 2023 Çarşamba 14:06
  • Tatar, muhtarlarla buluştu: Güzelyurt'un verilmesi düşünülemez20 Aralık 2023 Çarşamba 14:02
  • KTAMS, “Nakil Tüzüğüne aykırı görevlendirmeleri” Sağlık Bakanlığı önünde protesto etti20 Aralık 2023 Çarşamba 14:01
  • Töre: Bize bu toprakları şehitlerimiz ve gazilerimiz hediye etti20 Aralık 2023 Çarşamba 13:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti