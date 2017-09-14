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Karavan sahipleri, Sennaroğlu ile görüşecek heyeti belirledi

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Karavan sahipleri, Sennaroğlu ile görüşecek heyeti belirledi
KKTC’de son günlerde yaşanan tartışmaların başını çeken Kaplıca Karavan Alanı ile ilgili olarak konsensüs sağlandı.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’nun ani bir karar ile karavanları bulundukları bölgeden çekme girişimi ile başlayan tartışma sosyal medyada büyük boyutlara ulaşırken, Kanal T’de yayınlanan Gün Sonu programında Sennaroğlu’nun görüşürüm söylemi Karavancılar tarafından olumlu bulundu.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’nun bir heyet oluştursunlar gelsinler görüşelim teklifine olumlu yaklaşan karavancılar aralarından seçtikleri 6 kişilik heyet ile Sennaroğlu’nu ziyaret etmek istiyor.

Karavancıların oluşturduğu heyet, Gün Sonu programı ekibinden, Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’ndan, randevu talebinde bulunması isteminde bulundu.  Başkanın kendilerine görüşmek için gün ve tarih vermesini beklediklerini belirttin karavan sahipleri, Belediye Başkanı Sennaroğlu’nun son zamanlardaki tutumunu da beğendiklerini dile getirdiler.

Karavan sahiplerinin oluşturduğu 6 kişilik heyet şöyle oluşturuldu:

  1. Nalan nazlı
  2. Salih bulduk
  3. Erhan Tünay
  4. Gökhan akar
  5. Ali Belet
  6. Buğra Ulutaş
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