Karavan tipi aracın üzerine kasıtlı olarak yanıcı madde döküp ateşe verdiler

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz gün (23.06.2017), saat 23:00 sıralarında, Balalan - Kaplıca kuzey sahil yolunun 5-6’ıncı km’leri arasında Yudi Plajı Mevkiinde, Mehmet ÖZTÜRK’e ait karavan tipi aracın üzerine yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle yakılarak kasti hasara uğratılmıştır.
Çıkan yangın sonucu karavan tipi araç ile içerisinde bulunan 3 adet mutfak tüpü, 1 adet mini buzdolabı, 1 adet tezgah üstü gazocağı, 1 adet gözleme ocağı, elektrik sistemi, 4 adet masa, 6 adet plastik sandalye ve muhtelif büfe malzemeleri tamamen yanarak hasara uğramıştır.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.A.(E-24) ve S.D.İ.(E-21) tutuklanmıştır.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
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