Karavanda biriken gaz kaçağı yangın başlattı!

Gazimağusa 15 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan tır parkının arkasında yangın meydana geldi. Yangın sonucunda 4 karavan hasara uğradı.

Polisten yapılan açıklamada;

“04.06.2024 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Gazimağusa 15 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan tır parkının arkasında, Taşkın GÜMÜŞTAŞ, kendi arazisi içerisine muhafaza etmesi için başka bir şahıs tarafından bırakılan motorsuz karavanın, gazlı ocağını yakmaya çalıştığı sırada muhtemelen karavan içinde biriken gaz kaçağının ocağın çakmaklığına basılması neticesinde ocağın alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangının bahse konu karavanın havalandırmasından dışarıya sirayet etmesi sonucu kuru otların tutulması neticesinde yayılan yangında aynı arazi içerisinde bulunan Şaban UYAR’a ait karavan tamamen, Fevzi KUMSAL’ a ait AS 562 plakalı kamyonet araç tamamen, Mehmet SERDAR’ a ait karavanın sağ yan kısmında bulunan plastik pencere ve çamurluk eriyerek, Ali SOYEL’ e ait karavanın arka kısmı ve arka camı ısıdan zarar görmüştür. Ayrıca yangında arazi içerisinde bulunan 5 adet okaliptüs ağacı kısmen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.