  • BIST 10364.56
  • Altın 2439.826
  • Dolar 32.6027
  • Euro 35.5075
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAErcan'dan çıkış yaparken valizlerinde öğütücü cihaz bulundu!

Karavanda biriken gaz kaçağı yangın başlattı!

» »
Gazimağusa 15 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan tır parkının arkasında yangın meydana geldi. Yangın sonucunda 4 karavan hasara uğradı.
Karavanda biriken gaz kaçağı yangın başlattı!

Gazimağusa 15 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan tır parkının arkasında yangın meydana geldi. Yangın sonucunda 4 karavan hasara uğradı.

Polisten yapılan açıklamada;

“04.06.2024 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Gazimağusa 15 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan tır parkının arkasında, Taşkın GÜMÜŞTAŞ, kendi arazisi içerisine muhafaza etmesi için başka bir şahıs tarafından bırakılan motorsuz karavanın, gazlı ocağını yakmaya çalıştığı sırada muhtemelen karavan içinde biriken gaz kaçağının ocağın çakmaklığına basılması neticesinde ocağın alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangının bahse konu karavanın havalandırmasından dışarıya sirayet etmesi sonucu kuru otların tutulması neticesinde yayılan yangında aynı arazi içerisinde bulunan Şaban UYAR’a ait karavan tamamen, Fevzi KUMSAL’ a ait AS 562 plakalı kamyonet araç tamamen, Mehmet SERDAR’ a ait karavanın sağ yan kısmında bulunan plastik pencere ve çamurluk eriyerek, Ali SOYEL’ e ait karavanın arka kısmı ve arka camı ısıdan zarar görmüştür. Ayrıca yangında arazi içerisinde bulunan 5 adet okaliptüs ağacı kısmen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karayolları Dairesi duyurdu: 3 gün trafiğe kapalı olacak04 Haziran 2024 Salı 11:56
  • Ehliyetsiz araç sürmenin cezası 33 bin 926 TL oldu04 Haziran 2024 Salı 11:54
  • Erhan Arıklı, Ada-74’ün sicil belgelerini paylaştı04 Haziran 2024 Salı 10:30
  • Devrim Barçın: Hükümet nüfus konusunda bilimsel çalışma yapmayı reddediyor04 Haziran 2024 Salı 10:29
  • Kudret Özersay: Ağır ceza suçlarını işleyenler vatandaşlıktan çıkarılmalı04 Haziran 2024 Salı 10:25
  • Mehmet Akif Öztürk yeniden Türkiye U 14 Milli Takımında04 Haziran 2024 Salı 09:43
  • Oto Galeri Patlaması: Denetimsizlik ve Kara Para Aklama İddiaları04 Haziran 2024 Salı 09:37
  • Emekli Polisler Derneği, polis mensuplarının darp ve şiddete maruz kalmasını kınadı04 Haziran 2024 Salı 09:32
  • Prof. Dr. Mehmet Çakıcı: İhmal ve istismar, kumar bağımlılığı riskini artırıyor04 Haziran 2024 Salı 09:01
  • Tatar: Kıbrıs Türk halkı yalnız değil04 Haziran 2024 Salı 08:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti