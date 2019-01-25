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Karavezirler Akdoğan’daki okulları ziyaret etti!

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Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Akdoğan’da bulunan okulları ziyaret etti.
Karavezirler Akdoğan’daki okulları ziyaret etti!

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Akdoğan’da bulunan okullarıziyaret etti.

Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı Gaziköy, Erdemli, Dilekkaya,Kırıkkaleve Yiğitler’deki çocukların, sınırları daha yakın olduğu için eğitimlerini Akdoğan’daki “Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu” ve “PolatpaşaLisesi”nde sürdürdüklerini kaydeden Karavezirler, bu okulları belde okullarından ayrı tutmayacağını belirterek, belde sınırları içinde yer alan okullara verdiği desteği bu okullara da vereceğini söyledi.

Başkan Ali Karavezirler dün (24.01.2019), beraberindeki Halkla İlişkiler Sorumlusu Huriye Öztümen ile Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif’i ziyaret ederek, Akdoğan Muhtarı İsmail Kozanoğlu, Akdoğan Belediyesi As Başkanı İrfan Can Gür, Okul Aile Birliği Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Hasan Çakar ile biraraya geldi.

Biraraya gelen ekip; ilk olarak Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nu ziyaret etti ve Müdür Sözer Özkaramehmet ve öğretmenler ile birlikte okulu gezdi.

Ekip daha sonraPolatpaşa Lisesi’ne giderek Müdür Cengiz Çelikkan ve öğretmenlerle buluştu.

Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu Müdürü Sözer Özkaramehmet ve Polatpaşa Lisesi Müdürü Cengiz Çelikkan, Başkan Ali Karavezirler’e okullarına yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkür etti. 

Gaziköy Muhtarı Muhittin Miralay, Erdemli Muhtarı Kamil Şenocaklı, Kırıkkale Muhtarı Cemal Gürsel Osmanoğlu ve Dilekkaya Muhtarı Ahmet Menteşoğluları’nın da katılımıyla gerçekleşen ziyaretlerde konuşan Karavezirler ise, en başta Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif olmak üzere, tüm müdür ve öğretmenlere teşekkürlerini sundu.

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