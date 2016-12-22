Karaya oturan geminin kurtarma çalışmaları ertelendi!

GKK’dan verilen bilgiye göre, Tanzanya bandıralı “Chrisdul” isimli kuru yük gemisi, demirli bulunduğu Gazimağusa önlerinde demirin tutunamaması sonucu karaya oturdu.
Kıyı Emniyeti ve Liman Başkanlığı personelinin de katılımıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda gemide bulunan 8 personel kurtarıldı.
Açıklamaya göre, bölgede hüküm süren kötü hava koşullarının düzelmesinin ardından Kıyı Emniyeti Müdürlüğü tarafından geminin kurtarılması çalışmalarına başlanacak.
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