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Karayip ülkeleri tropik fırtına için alarma geçti

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Ülke basınında yer alan habere göre, şiddetli fırtınaların bazı kentleri ciddi bir şekilde vurabileceğinden endişe ediliyor.
Karayip ülkeleri tropik fırtına için alarma geçti

Ülke basınında yer alan habere göre, şiddetli fırtınaların bazı kentleri ciddi bir şekilde vurabileceğinden endişe ediliyor.

Yetkililer, tropik fırtınanın ulaştığı yerlerde ciddi yağışlar bırakabileceğini ayrıca sel ve toprak kayması riskine karşı da halktan dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Söz konusu fırtınanın ilerleyen saatlerde hızının 55 kilometreye çıkabileceğini belirten yetkililer, fırtınanın cumartesi günü yönünü ABD'nin Florida kıyılarına doğru çevirebileceğini ifade etti.

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta 21 Kasım 2020'de meydana gelen Eta Tropik Fırtınası ve Lota Kasırgası nedeniyle en az 100 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmıştı.

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