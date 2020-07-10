Karayipler'deki Barbados evden çalışan turistlere 1 yıllık oturum izni verecek

Karayipler'de bulunan Barbados'un Başbakanı Mia Mottley, adaya tatil için gelen ancak kalışını uzatarak, evden çalışmaya burada başlamak isteyen yabancı turistlere bir yıllık oturum izni vermeye hazırlandıklarını söyledi.

Mottley, "Barbados'a Hoşgeldiniz Damgası" adını verdikleri programla, yabancı turistlerin bir yıl boyunca adada yaşayarak, turistik seyahatten farklı olarak oradaki hayatı daha iyi deneyimleyebileceklerini belirtti.

Mottley, "Buraya gelip birkaç ay uzaktan çalışıp sonra tekrar gidip, tekrar gelebilme olanağınız olduğunda neden Avrupa, ABD ya da Latin Amerika'da yaşayasınız ki?" dedi.

Dünyanın en önemli turizm ülkelerinden biri olan Barbados'un gayrısafi yurtiçi hasılasının yüzde 40'ı turizmden geliyor. İstihdamın yüzde 30'u da yine bu sektörde çalışıyor.

Ancak, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalar ülke ekonomisini de zor durumda bırakıyor.

Barbados, 12 Temmuz'da sınırlarını yeniden açmaya hazırlanıyor. Şu ana kadar yapılan rezervasyonların ise önceki yılların altında olduğu belirtiliyor.

Barbados ülkeye girişlerde yabancılardan koronavirüs testi yaptırmalarını istiyor ve sonucun negatif çıkması halinde ülkeye kabul edeceğini söylüyor.

Ayrıca havaalanında maske takmak da zorunlu hale getirildi.