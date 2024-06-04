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Karayolları Dairesi duyurdu: 3 gün trafiğe kapalı olacak

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Karayolları Dairesi, asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle Dilekkaya-Kırıkkale köyü arasındaki güzergâhın, üç gün araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.
Karayolları Dairesi duyurdu: 3 gün trafiğe kapalı olacak

Karayolları Dairesi, asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle Dilekkaya-Kırıkkale köyü arasındaki güzergâhın, üç gün araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Söz konusu güzergah, bugünden itibaren 6 Haziran Perşembe gününe kadar trafiğe kapalı olacak.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, asfalt kaplama çalışmaları KKTC Karayolları Master Planı kapsamında bulunan, muhtelif üçüncü sınıf yollar ile muhtemel yerleşim yerleri iç ulaşım yolları yapım, onarım ve üstyapı takviyesi işleri kapsamında gerçekleştirilecek.

Ulaşım, alternatif yol güzergâhından sağlanacak.

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