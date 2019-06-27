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Karayolları Dairesi Haspolat-Taşkent yolunun tamiratına başlandığını açıkladı

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Dairesi, Haspolat-Taşkent yolunda meydana gelen çökme ve bozulmaların tamiratına başladı.
Karayolları Dairesi Haspolat-Taşkent yolunun tamiratına başlandığını açıkladı

Karayolları Dairesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Haspolat çemberinden Taşkent’e kadar olan bölümde yapılan çalışmalarda şimdiye kadar 110 ton asfalt serimi yapıldı. 

Açıklamada, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun Haspolat çemberine kadar olan kısmı ile Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun Gönyeli çemberinden Yılmazköy kavşağına kadar olan kısmı için açılan bakım onarım ihalelerinin tamamlandığı kaydedildi. 

Bu güzergahlardaki bakım onarım çalışmalarının, yer teslimlerinin ardından başlayacağı belirtildi. 

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