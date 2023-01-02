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Karayolları Dairesi sürücüleri uyardı!

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Bazı yollarda işaretleme yapılacağından Karayolları Dairesi sürücüleri uyardı.
Karayolları Dairesi sürücüleri uyardı!

Karayolları Dairesi, İskele - Gazimağusa, Tatlısu - Girne, Çamlıbel - Girne, Yenierenköy - Dipkarpaz ile Gönyeli ile Hamitköy kavşakları arasındaki yollarda işaretleme yapılacağını duyurarak, bu güzergahları kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yatay işaretleme ve yol çizgi silim çalışmaları yarın başlayacak. 12 gün sürecek çalışmalar 15 Ocak’ta tamamlanacak. Bu güzergâhları kullanacak sürücülerin dikkatli ve yavaş seyretmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyması istendi.

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