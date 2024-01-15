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Karayolları Dairesi uyardı: Yoğunluk yaşanabilir

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Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Lefkoşa-Girne ana yolunda devam eden tamirat çalışmaları nedeniyle yoğunluk yaşanabileceğini duyurdu, alternatif güzergahların kullanmasını veya yola çıkış saatinin erkene almasını tavsiye etti.
Karayolları Dairesi uyardı: Yoğunluk yaşanabilir

Karayolları Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yerel yönetimler ile iş birliği içinde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla sürdürülen yol aydınlatma tamirat çalışmaları çerçevesinde Lefkoşa-Girne anayolunda aydınlatma sistemleri ampullerinin yenilendiği ve bugünden itibaren kablo alt yapısının değişimine başlandığı belirtildi.

Açıklamada, “Şu anda Girne istikametinde devam eden ve bir kaç gün sürmesi beklenen çalışmalar nedeniyle sürücülerin oluşabilecek yoğunluktan etkilenmemesi için alternatif güzergahları kullanması veya yola çıkış saatini erkene alması tavsiye edilir” denildi.

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