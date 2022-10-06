Karayolları Dairesi Yeni Müdür Yeşil, Görevi Devraldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Karayolları Dairesi Müdürlüğü’ne atanan Mustafa Yeşil, görevi Ahmet Aydın’dan devraldı.

Karayolları Dairesi Müdürlüğünde gerçekleşen devir teslimde konuşan Mustafa Yeşil, atandığı makamın emek ve özveri gerektiren bir makam olduğunu, var olan sorun ve imkansızlıklara rağmen halka hizmet adına görevini layıkıyla yerine getireceğini söyledi. Mustafa Yeşil, Karayolları Dairesi eski

Müdürü Ahmet Aydın’a yaptığı çalışmalar ve verdiği hizmetten ötürü teşekkür etti.

Ahmet Aydın ise Mustafa Yeşil’e yeni görevinde başarılar diledi.