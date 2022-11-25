Karayolları Dairesi, yol çizim çalışmalarına devam ediyor

Karayolları Dairesi, 26 Kasım – 31 Aralık arasında 35 gün boyunca yol çizim ve yol çizgisi silme çalışmaları yapılacağını açıkladı.
Açıklamaya göre, çalışmalar, Lefkoşa – Girne Yolu, Ercan Havalimanı - Yonca Kavşağı, Yılmazköy - Çamlıbel Yolu, Tatlısu - Girne Yolu, Değirmenlik Kavşağı - Acapulco Kavşağı, Çamlıbel - Güzelyurt Yolu, Güzelyurt – Gemikonağı Tek Şeritli Yolu, Gemikonağı - Yeşilırmak Yolu, Yenierenköy - Balalan Yolu, Girne - Çamlıbel Yolu, Metehan - Kermia Yolu ile Yenierenköy - Dipkarpaz Yolu arası güzergâhlarda yapılacak.
Karayolları Dairesi’nden yapılan duyuruda, bu yolları kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
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