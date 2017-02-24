Karayolları Daire'sinden Açıklama

Karayolları Dairesi Gönyeli Belediyesi'nde başlatılan yol çalışması için "bizde basından öğrendik" yorumunda bulunarak, konuyla ilgili söz konusu projeye yasal izin sağlanmadığını açıkladı. Daireden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gönyeli Belediyesi’nin, Lefkoşa Güzelyurt anayolu üzerinde yapmayı planladığı proje ile ilgili olarak yaşanan sürecin, kamuoyu nezdinde doğru anlaşılabilmesi amacı ile aşağıdaki açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

Dairemizin 22/01/2016 tarihinde Gönyeli Belediyesi’ne hitap yazısında proje onayına müteakip yapım aşamasından önce dairemizden mutlak surette yeniden görüş alınması koşulu ortaya konmuştu.

22/01/2016 tarihli yazımızda belirttiğimiz “Dairemizden mutlak surette yeniden görüş alınması” koşulunun başlıca sebebi, yapım çalışmalarının gerçekleştirileceği dönemde dairemizin herhangi bir projesi ile çakışarak, bölgede sıkıntı yaratmamasıdır.

Yapım şartları ile ilgili dairemizin teknik görüşünün aranmasının, trafik düzeninin alınmasına yönelik koşulların ortaya konması, ayrıca yine yapım ile ilgili diğer kurumlardan alınacak görüş ve yasal izinlerin sağlanmasıdır.

Söz konusu yolun Karayolları Dairesi’ne ait bir yol olması da ayrıca Karayolları Dairemizin teknik elemanlarının mutlak surette yapım aşaması öncesinde kontrol ve onayı gerekmektedir.

22/01/2016 tarihli yazımızda, yapım aşamasından önce mutlak surette Dairemizden yeniden görüş ve onayının alınması ilgili Belediye’ye yazılı olarak bilgilendirmemize rağmen, Dairemize hiçbir şekilde bilgi verilmeksizin, söz konusu projenin ihalesine çıkılmış, konu ile ilgili bilgiyi basında çıkan haberlerden öğrenmiş bulunmaktayız.

Bunun üzerine 10/02/2017 tarihli KYD.0.00-7C/17/134 sayılı yazı ile Gönyeli Belediyesi’ne, söz konusu projenin uygulanmasından önce Dairemizden yeniden görüş ve onay alınmasının zorunluluğu tekrardan vurgulanmıştır.

Gelişen süreçte ilgili Belediye’nin ilgili personeli tarafından 22/02/2017 tarihinde tarafıma telefoniyen ulaşarak, söz konusu projenin uygulanması ile ilgili istişare etmek maksatlı randevu talebinde bulunmuş, 23/02/2017 tarihinde saat 09.00’da görüşmek için kendisine randevu verilmiştir.

23/02/2017 saat 09.00’da tarafımdan verilen randevuya, Gönyeli Belediyesinin ilgili teknik personelinin icabet etmediği gibi, manidar bir şekilde, randevu saatinde ilgili projenin yapımına başlandığı bilgisini aldık.

Alınan bilgi üzerine, Polis Genel Müdürlüğü’ne konuyu aktardık. Polis genel Müdürlüğü’nün konu ile ilgili yapmış olduğu tahkikat ve araştırma neticesinde, ilgili projenin uygulanabilmesi için gerekli olan yasal izinlerin alınmadığını saptaması üzerine, proje çalışmalarını durdurmuştur.

Konu ile ilgili olarak gerek Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü gerekse de Şehir Planlama Dairesi Müdürlüğü ile yapmış olduğum istişare üzerine, söz konusu Dairelerin teknik ekibi ile birlikte çalışmaların yapıldığı yere gittik.

İlgili Projenin yapılabilmesi için izlenmesi gereken yasal prosedür çerçevesinde, Şehircilik ve Planlama Dairesi’nce verilecek olan görüş ve izinler de dahil olmak üzere, İlgili yol güzergahında bulunan ve Telekomünikasyon Dairesi’ne ait Güzelyurt bölgesine telefon ve internet hizmeti veren fiber hatların bulunmasından dolayı, Telekomünikasyon Dairesi’nce de verilecek teknik bilgi, görüşün ve izinlerin alınmaması, proje yapımının durdurulmasının ne denli haklı sebeplere dayandığının en önemli göstergelerindendir.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak, ilgili tüm dairelerimiz ile birlikte, insanlarımızın yaşamını kolaylaştıracak, yaşamı daha kaliteli hale getirecek tüm projelerin destekleyicisi konumundayız.

Misyonumuz gereği, söz konusu projenin de hayat bulabilmesi için, gerekli olan yasal prosedürün tamamlanması için Karayolları Dairemize müracaat edilmesi halinde her türlü destek ve işbirliğine hazır olduğumuzu tüm kamuoyu nezdinle bildiririz.

Ahmet AYDIN

Karayolları Dairesi Müdürü