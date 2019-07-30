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Karayolları Dairesi'nin 'yama' çalışmaları sürüyor

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Dairesi ülkenin çeşitli bölgelerinde yama çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolları Dairesi'nin 'yama' çalışmaları sürüyor

Geçtiğimiz ay sonu başlatılan Dörtyol-Beyarmudu Yolu bakım yama çalışmaları tamamlanırken, Haspolat-Taşkent Yolundaki tamirat işlerinin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor. 


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Diğer yandan Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı ile Lefkoşa-Güzelyurt bölünmüş yolunun Gönyeli Çemberi ile Yılmazköy Kavşağı arasındaki kısımda, yaklaşık bir ay önce başlayan yama çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki KKTC Fuar Alanı kavşağından Hamitköy ışıklarına kadar olan bölümde bakım yama çalışmaları büyük  oranda tamamlanırken, KKTC Fuar Alanı kavşağından Lefkoşa-Güzelyurt bölünmüş yolu üzerinde bulunan Yılmazköy kavşağına kadar olan bölümde, çökme ve bozulmaların tamiri sürüyor.

 

Söz konusu güzergahta bakım onarım çalışmaları sırasında 5 bin 500 metrekarelik bir alanın asfaltlanması için toplam 2 bin ton asfalt kullanılacak.

25km’lik bir güzergahta asfaltlama, kısmi çizgileme, banket düzenleme ve korkuluk çakımının yapılacağı bakım onarım çalışmalarının 2 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Bu arada Karayolları Dairesi tarafından ihale edilen Girne-Lefkoşa Anayolu’ndaki bakım onarım çalışmaları kapsamında Ciklos bölgesindeki tamirat işleri tamamlanarak yol çift şerit olarak trafiğe açılmıştı. Aynı güzergahta, St. Hilarion Kalesi kavşağı ile Dr. Salih Miroğlu Koruluğu arasındaki bölümde ise tamirat işleri sürüyor.

Karayolları Dairesi, geçtiğimiz haftalarda kendi imkanlarıyla Kuzey Sahil Yolu’nun bazı noktalarına ve Çamlıbel-Geçitköy Yolu’nda bakım onarım çalışması gerçekleştirdi. Ocak 2019’da başlanan Kaleburnu-Sipahi Yolu II. Etap yapım çalışmalarının sonuna gelindi. Yolun Ağustos 2019 içerisinde resmen trafiğe açılması bekleniyor.

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