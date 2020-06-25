Karayollarında 15 tabela yenilendi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Karayolları Dairesi’nce hazırlanan proje kapsamında 15 büyük boy kavşak öncesi bilgi verici tabela yenilendi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yenilenen tabelaların 8’i Girne çevre yolu, 6’sı Gazimağusa-İskele ana yolu ve biri de Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde bulunuyor.

Toplam bedeli 344 bin TL olan ve 210 metre karelik tabela yenilemesi yapılan proje kapsamında, bölünmüş yol ve anayol üzerinde yer alan 200 küçük (standart) tabela da yenilenecek.

Öte yandan Lefkoşa-İskele anayolunda Ercan Yonca Kavşağı ile Geçitkale arasında termoplastik boya ile 16 kilometrelik orta yol çizimi yapıldı.