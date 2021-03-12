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Karayolları'ndan ''Girne Yolunda Ağır Vasıta İzni'' hakkında açıklama

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Karayolları'ndan ''Girne Yolunda Ağır Vasıta İzni'' hakkında açıklama yapıldı
Karayolları'ndan ''Girne Yolunda Ağır Vasıta İzni'' hakkında açıklama

Karayolları'ndan ''Girne Yolunda Ağır Vasıta İzni'' hakkında açıklama yapıldı:

11 Mart 2021 tarihinde Karayolları Dairesi tarafından yayımlanan Bildiri hakkında bazı basın organlarında çıkan haberlerin yanlış bilgi içermesi nedeniyle aşağıdaki açıklamaya gerek duyulmuştur.

1 Mart 2018 tarihli ve 23 sayılı Resmi Gazetede Karayolları Dairesi tarafından yayımlanan Bildiri ile, Girne-Lefkoşa anayolunda Girne katlı kavşak ile St. Hilarion (Girne’den Lefkoşa istikametine doğru) kavşağı arasındaki bölümde, yolun yenilenmesi amacı ile başlatılan yol yapım çalışması nedeniyle, 5000kg ve üzeri ağırlıkta olan kamyonların geçişleri geçici olarak yasaklanmıştı.

Gelinen bu aşamada bahsi geçen yol çalışmalarının tamamlanmış olmasından  dolayı, 11 Mart 2021 tarihinde Karayolları Dairesi tarafından yayımlanan yeni Bildiri ile, mevcut yasaklama kaldırılarak eski durumuna getirilmiş ve Girne girişi (katlı kavşak) ile St. Hilarion (Lefkoşa İstikametine doğru) arası, 5000kg ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların geçişleri yeniden serbest bırakılmıştır.

Karayolları Dairesi’nin son kararı, Girne’den çıkan 5,000kg ve üzerindeki kamyonların, Lefkoşa ve Gazimağusa’ya veya ülkenin doğusundaki diğer merkezlere ulaşım için Çatalköy-Değirmenlik yolunu kullanmaları sonucunda trafik ve yol güvenliğini olumsuz etkilemesi ve bu yoldaki trafik yükünün, Polis Genel Müdürlüğünün de tavsiyesiyle, hafifletilmesi amacıyla alınmıştır.  

Diğer yandan Lefkoşa-Girne Anayolu’nun St. Hilarion Kavşağı ile Girne katlı kavşak arasındaki bölümü, ağır vasıtaların geçişine kapalıdır ve kapalı olmaya devam edecektir.

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