Karayolları'ndan skandal uygulama: Gece yarısı Atatürk'ü sildiler!

Bolu Belediyesi tarafından Paşaköy altgeçidi ve kavşağındaki yol duvarlarına çizilen Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit gibi isimlerin portrelerinin Karayolları ekipleri tarafından gece yarısı üzerleri boyanarak silinmesi büyük tepki çekti.

Bolu Belediyesi tarafından Paşaköy altgeçidi ve kavşağındaki yol duvarlarına çizilen Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit gibi isimlerin portrelerinin Karayolları ekipleri tarafından gece yarısı üzerleri boyanarak silinmesi büyük tepki çekti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hukuki süreç başlatacaklarını belirtirken, “Devlet düşmanlarından provokatör bir eylem bekliyorduk. Ancak bunu devletin resmi bir kurumunun yapacağını tahmin etmiyorduk. Bu liderlerin resimlerinin Bolu’nun girişine çizilmesi kimin neresine battı? Neden böyle bir şey yapılıyor? Anlamakta güçlük çekiyorum” dedi.

Olayın duyulmasının ardından Bolu Belediye Başkanlığı Sözcüsü Rasim Özdemir ve bazı vatandaşlar alt geçide gelerek, Karayolları ekiplerine tepki gösterdi ve boyama çalışmasının durdurulmasını sağladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Paşaköy altgeçidine giderek burada basın toplantısı düzenledi.

BU ÜLKEDE HERKESİN DEĞER VERDİĞİ SİYASİLER VAR

Boluluların Paşaköy alt geçidi olarak nitelendirdiği kavşağın uzun zaman önce yapıldığıın ama görsel eksiklikleri bulunduğunu belirten Tanju Özcan, “Ne yapalım diye düşünürken burayı ‘Kardeşlik Köprüsü yapalım’ dedik. Bu ülkede herkesin değer verdiği siyasiler var. Bu ülkeye damga vurmuş olan siyasiler var. Başta kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün resmi olmak üzere bu ülkeye damga vurmuş siyasilerin hatırasını bir arada yaşatalım dedik” diye konuştu. Özcan sözlerini şöyle sürdürdü:

HERKESİN SEVDİĞİ VE BEĞENDİĞİ BİR LİDER VARDI BURADA

“Hepimizin farklı düşünceleri var. Bu liderlerimizin tarihe mal olmuş sözleri var. Burada Mustafa Kemal Atatürk’ün dışında İsmet İnönü’nün de resmi var. Bir dönem Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yapmış birisi. Onu burada yaşatalım istedik.

İsmet İnönü’den sonra Adnan Menderes de var. Bu ülkede 10 sene başbakanlık yapmış. Darbeci zihniyet tarafından idam edildi. Bu ülkeye ömrünü verdi.

Daha sonra Demirel dönemi başladı. Gençler ‘Demokraside çareler tükenmez’ sözünün Demirel’in sözü olduğunu bilmiyor.

Daha sonra Bülent Ecevit’in resmini de yaptık. ‘Ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen’ sözünü astık buraya. Gençlerimiz de unutmasın istedik.

Erbakan’ın resmini koyduk. Rahmetli Türkeş’in resmini koyduk. Özal’ın resmi var burada. Onun altında ‘Allah’ın verdiği canı O’nun izninden başka alacak yoktur.’ sözü var.

Özal’ın suikast girişiminden sonra tarihe mal olmuş sözleriydi bunlar. Liderlerimizin hepsi vefat etmiş liderlerdir.

Son olarak da Bolu’nun babası İzzet Baysal’ın resmini koyduk. Devlet düşmanlarından provakatif bir eylem bekliyorduk. Ancak bunu devletin resmi bir kurumunun yapacağını tahmin etmiyorduk.

Eylem beklediğimiz için bunların camla üstlerini kapattık, birisi gelip boyamaya kalkmasın diye. Bolu halkı tarafından da beğenildi. Herkesin sevdiği ve beğendiği bir lider vardı burada.”

NEDEN BÖYLE BİR ŞEY YAPILIYOR

Ardından dün akşam yaşananları özetleyen Özcan, “Dün gece 00.30 gibi Başkan Yardımcımız Rasim Bey’e bir ihbar geliyor. Biz provokatör, terör yanlısı birisinin liderlerimizin resmini boyadığı ihbarını aldık.

Rasim Bey buraya geldiği zaman polisleri görmüş. Polislerin olaya bizden önce müdahale ettiğini zannetmiş. Maalesef burada gördük ki bu provokatör hareketi yapan maalesef devletimizin kurumu. Çok üzüldük.

Bolu Belediye Başkanlığı devletin bir kurumudur. Karayolları Genel Müdürlüğü de devlet kurumudur. Bize herhangi bir ihbarda bulunmadan, yazı yazmadan, haber vermeden böyle bir şey yapmalarını biz manidar buluyoruz. Kelimeleri dikkatli seçmeye çalışıyorum.

Bu liderlerin resimlerinin Bolu’nun girişine çizilmesi kimin neresine battı? Neden böyle bir şey yapılıyor? Anlamakta güçlük çekiyorum. Gerekçe olarak da ‘Sürücülerin dikkatini dağıtıyor’ diyorlar. Burası 7-8 ay önce yapıldı. Burada kayda geçmiş tek bir kaza bile olmadı.

Burası trafiğin en çok yavaşladığı dönel kavşaktır. Sen karayolları olarak bütün yol ağlarında totemler koyuyorsun. Ticari amaçlı. Siyasilerin mesajları oluyor, sanatçıların mesajları oluyor. Bunlar dikkat dağıtmıyor da trafiğin en çok yavaşladığı yerdeki liderlerin resimleri mi dikkat dağıtıyor?”

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN RESMİ BİRİLERİNİ Mİ RAHATSIZ ETTİ

Balıkesir yoluna bir bakın: Balıkesir Valiliği yol kenarlarına o kadar uzun yazılar yazıyor ki onları okumaya çalıştığın zaman kaza olur. Konya’nın girişinde Mevlana’nın resmi var. Biz de görünce mutlu oluyoruz.

O sürücüleri rahatsız etmiyor da Bolu’nun babası İzzet Baysal’ın resmi mi rahatsız ediyor? Bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün resmi mi birilerini rahatsız ediyor? Biz anlam veremiyoruz. Biz provokatifler, terör seviciler yapar diye beklerken, bir gece ansızın devletin bir kurumu bilgi dahi vermeden buraları boyuyor. Bu provokatif bir eylemdir”

KARAYOLLARI BÖLGE MÜDÜRÜ DAHA ÖNCE ‘GÜZEL OLMUŞ’ DEDİ

Karayolları Bölge Müdürlüğü ile görüştüm; ‘Başkanım istişare edelim’ dedi. İstişare edeceksek baştan etseydik! Üstelik Karayolları Bölge Müdürümüz ile geçtiğimiz aylarda bir şehir turu yaptık. Ben bu resimleri kendisine gösterdim, o da ‘güzel olmuş’ dedi. Şimdi de ‘orasının bizim olduğunu bilmiyorduk’ diyor.

Türkiye’nin her yerinde bu tür alt geçitlerde güzelleştirmek için bu tür çalışmalar yapılıyor. Bolu’da Karayollarına ait yerde belediye ihale ile balıklar yaptırmış. Otoban bağlantısının oradaki alt geçitte grafiti ile boyanmış.

Burada ben art niyet görüyorum. Başka yerlerde ses çıkarmayacaksın Bolu’da CHP’li Belediye Başkanı ayrım yapmaksızın bütün liderlerin resimlerini ‘Kardeşlik Köprüsü’ adı altında birleştirecek, bu mu seni rahatsız edecek? Benim bunu kabul etmem mümkün değil.”

DEVLETİN YETKİLİLERİ GEREĞİNİ YAPMALI

İki tane liderimizin resmini dün gece yok ettiler. Birincisi Rahmetli Türkeş’in resmi… Ben Sayın Devlet Bahçeli’ye sesleniyor, bu konuda duyarlı olması gerektiğini düşünüyor ve tepki vermesini bekliyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum: Orada ikinci resmi boyanan rahmetli ise Erbakan. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘hocam’ diye seslendiği birisi. Sayın Cumhurbaşkanımızı siyasete kazandıran birisi. Bu konuda ondan da tepki bekliyorum. Bu konuda devletin yetkilileri gereğini yapmalı.”

SAYIN VALİMİZE DE SON ANDA HABER VERMİŞLER

Vali Ahmet Ümit’in kendisiyle iletişim kurmadığını ifade eden Özcan, olayı yargıya taşıyacaklarını açıklayarak, “Hukuki süreç başlatacağız. Sayın Valimiz benimle iletişim kurmadı. Akşam açıklamalar yapmış. Ama söylediği şeylere kendisinin de inandığını düşünmüyorum. Yolun kenarlarında birçok tabela varken, sadece burası mı dikkat dağıtacak?

Sayın Valimize de son anda haber vermişler. Ahmet Ümit bir devlet adamı. Ben onu öyle kabul ediyorum. Bir kurumun böyle bir çalışmayı diğer bir kuruma haber vermeden yapmış olması kabul edilmez. Sayın Valimizin kurumlar arası iletişim için noksanlığa vurgu yapmasını beklerdim” diye konuştu.

DEVLET KURUMLARI BİRBİRİNE KARŞI KORSAN EYLEM YAPAMAZ

Özcan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ben Bölge Müdürüne söyledim, ‘Bu böyle kalmaz’ dedim. Bana ‘Buradaki çalışmamız durduruldu’ dedi. Burayı ‘Yeniden yapalım’ dedik. Oturup konuşacağız. Mustafa Kemal Atatürk’ün resmini kim kaldırabilir? Burasının yapımı 2 ay sürdü. Yapılırken kimse bir şey demiyor. Yapıldıktan sonra kimse bir şey demiyor. Şimdi mi problem oldu? Şimdi mi izinsiz oldu?

Bu kavşaktaki nilüferleri de belediye yapmış. İzin alınmamış. Nilüferler kötü mü olmuş? Burasının aydınlatmasını da belediye yapıyor. Ben bu şehrin Belediye Başkanı’yım. Şehrimi güzelleştirmeye çalışıyorum. Şehrimde barış ve hoşgörü yaratmaya çalışıyorum. Sanki Ecevit’in resmini koyduk Demirel’inkini koymadık. İsmet İnönü var da Türkeş mi yok? Dolayısıyla bunu kabul etmem mümkün değil. Bunu düşman gibi konumlandırma doğru değil. Karayolları da devlet kurumu belediye de devlet kurumu. Devlet kurumları birbirlerine karşı böyle korsan eylemler yapmaz!”

(ANKA)