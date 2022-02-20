Karbonat ve Limon Diş Sağlığını Tehdit Ediyor!

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Diş Hekimi Dr. Öğr Üyesi Özge Gürbüz yaptığı açıklamada ''Evde dişleri beyazlatmak için karbonat ve limon gibi dişleri aşındırıcı yöntemler uygulanmamalı. Çünkü aşınmış dişlerin zamanla beyaz rengi geri dönülmez bir şekilde kaybedilir. ''dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürbüz, beyaz dişler için dişlerde leke bırakan çay, kahve ve asitli içeceklerin tüketilmemesi gerektiğini belirtti. Açıklamalarını sürdüren Gürbüz, asitli ve renkli içeceklerin pipet ile tüketilebileceğini bunun da zararlı etkilerinin azaltılabileceğini vurguladı.

Diş temizliği için gerekli olan besinlere değinen Gürbüz, ''Elma, havuç, armut gibi tükürük salgılanmasını artıran ve diş minelerinde temizlik etkisi yaratan yiyecekler dişleri temiz tutmaya dolayısıyla da beyazlıklarının korunmasına yardım ediyor. Tükürük salgılanmasını artıran ve yemeklerden sonra oluşan asitleri normal seviyeye indiren şekersiz sakızlar, dolaylı olarak diş temizliğine yardımcı olur.'' diye belirtti.

DİŞ BEYAZLATMAK İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

Diş hekimi Gürbüz, beyazlatıcı özellikleri bulunan diş macunlarının diş hekimlerinin tavsiyesi ile kullanılması gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi: ''Beyaz ve parlak dişlere sahip olmak için ilk önce diş bakımını düzenli olarak yapmaktan geçiyor. Dişleri günde en az 2 kere olacak şekilde fırçalamak, dil fırçalamak, diş ipi, ara yüz fırçası, gargara gibi hijyen ürünlerini düzenli kullanmak, dişleri istenilen forma getirir. Ayrıca diş fırçası düzenli aralıklarla değiştirilmeli. Bu değişimin zamanını diş fırçası kıllarının yayılmaya ve yamulmaya başladığı zaman olarak belirleyebiliriz. Evde dişleri beyazlatmak için karbonat ve limon gibi dişleri aşındırıcı yöntemler uygulanmamalı. Çünkü aşınmış dişlerin zamanla beyaz rengi geri dönülmez bir şekilde kaybedilir.''

DİŞLERİ NELER SARARTIR?

Gürbüz, dişlerde zaman içinde meydana gelen renk değişikliklerin sebebini şöyle açıkladı: ''Anne karnında başlayan diş gelişiminde, bebeğin dişlerinin oluşması aşamasında kullanılan ilaçlar, annenin geçirdiği hastalıklar etkilidir. Dişlerde yaşlanmayla birlikte incelen mine dokusu ve belirginleşen daha sarı renkteki dentin dokusu nedeniyle diş renklerinde değişimler meydana gelir. Bunun yanı sıra minede küçük çatlaklar ve çentikler meydana gelmesi, mine yüzeyinde çay, kahve, tütün ve ilaçların birikmesi de renklenmelerin meydana gelmesine neden olur. Çevresel etkenlere bağlı olarak dişlerde renklenmeler oluşabilir. Yiyecekler, içecekler, çay, kahve, sigara gibi ürünlerin tüketimi ve kullanımı sonrasında dişlerde renklenmeler oluşabilir. Klorheksidin içeren ağız gargaraların uzun süreli kullanımı, tetrasiklin, demir içeren ilaçlar da dişlerde renklenmelere sebep olabilir.''