Karbonatın Hiç Bilmediğiniz 9 Marifeti

karbonatın bir çok faydası var..

1.Kirli Çamaşırlarınızı temizlemek için

Suda eritilmiş kabartma tozunu direk çamaşırlarınızın üzerinde ya da çamaşır makinanıza katarak kullanabilirsiniz. -Çamaşırlarınızı yumuşatır ve kokulardan arındırır -Çamaşır ve iç çamaşırlarınızda ki sarı lekeleri çıkarır -Yaka ve kolluk lekelerini çıkarır -Durulama aşamasında makinaya eklediğinizde deterjan ve beyazlatıcınızın performansını yükseltir -Meyve ve şarap lekelerini çıkarır -Yağ lekelerini çıkarır -Mürekkep lekelerini çıkarır

2.Mutfağınızı temizleyip kokulardan arındırmak için

Karbonat çok etkili ve doğal bir temizleyici olduğu için sünger veya nemli bir beze uygulayarak mutfağınızda bulunan çoğu şeyi temizleyebilirsiniz. -Mikrodalga ve fırın içini temizler -Tahta zeminlerde ve ocakta bulunan yağ lekelerini çıkarır -Kesme tahtasının kokusunu giderip ve dezenfekte eder -Boyasını çıkartmadan makinaların kontrol düğmelerini temizler -Cam dolapları temizler -Çay ve kahve lekelerini çıkarır -Sebze ve meyveleri yıkarken pestisitlerden arındırır -Buzdolabı ve buzluğun içini temizler -Mutfağı inatçı yemek kokularından kurtarır -Tava ve tencereleri temizler

3.Ev eşyalarınızı temizleyip korumak için

Çok amaçlı bir temizleyici arıyorsanız karbonat tozunu suya karıştırmanız yeterli olacaktır. Sonrasında direk sprey olarak ya da bez veya süngere uygulayarak kullanabilirsiniz. -Takı, gümüş ve metal aksesuarlarınızı temizler -Tuvalet ve yerleri dezenfekte eder ve duş perdesinde ki küfleri giderir -Tıkanmış boruları açar -Tahta zemin ve eşyaları lekelerden arındırır -Cam ve kristal parçaları temizler -Renkli kalem, mürekkep ve keçeli kalem lekelerini çıkarır -Şömine taşlarında ki is lekelerini temizler -Izgarayı kuru yanmış yemek kalıntılarından arındırır -Spor ayakkabılarınızı beyazlatır -Ütünüzün metal tabanını lekelerden arındırır -Hasır ev eşyalarını temizler -Peluş oyuncakları temizler -Metal aletlerin pasını giderir

4.Her türlü kokuyu gidermek için

Nemli bir beze uygulayarak ya da su dolu bir bardağın içinde eritip köşede tutarak koku giderici olarak kullanabilirsiniz. -Ayakkabı kokusunu giderir -Ellerinizi kokulardan arındırır -Mikrodalga ve buzdolabı kokularını giderir -Çöp kutunuzun kokusunu ortadan kaldırır -Kedi ve köpek çişi kokusunu giderir -Yatağınızı kokulardan arındırr -Arabanızın kokusunu giderir

5.Yemek pişirmek için

Genelde her mutfakta bulunur ama sırf hamur işlerinde kullanmanıza gerek yok. -Tavuk ve kırmızı eti yumuşatır -Patates püresini kabartır -Portakal suyunun asit seviyesini düzenler -Karnabaharın beyaz rengini koruyup kokusunu giderir -Yemeklerde istenmeyen sirke tadı ve kokusunu giderir -Sütün kesilmesini önler

6.Bazı rahatsızlıklara ilaç olarak Suda eritip sıcak kompres veya gargara yaparak kullanabilirsiniz.

-Hazımsızlık ve şişkinliğe yardımcı olur -Zehirli sarmaşık veya deniz anası çarpmalarının etkilerini azaltır -Su çiçeğinin yarattığı kaşıntıyı azaltır -Bademcik iltihabının acısını dindirir ve iyileşme sürecini hızlandırır -Geniz tıkanıklığını giderir -Eklem ağrılarını dindirir -Yanmış dilin acısını yatıştırır -Ağız yaralarını iyileştirir

7.Diş ve ağız bakımı için

Ağız bakımı için diş fırçanıza uygulayarak ya da gargara yaparak kullanabilirsiniz. -Diş lekelerini çıkarıp tartar ve plak oluşumunu önler -Ağız kokusunu giderir -Diş eti iltihabını önler -Uçuk ve ağız kenarında oluşan yaraları iyileştirir

8.Cilt ve saç bakımı için kimyasal ürünler yerine kullanabilirsiniz.

Tıraş sonrası cilt tahrişini önler -Sivilce ve siyah noktaların oluşumunu önler -Derinizi toksin ve ölü deriden arındırır -Saçınızı şampuan kullanmadan temizler -Saç kepeğini önler -Koltuk altlarında koyulaşmayı beyazlatır -Dirsek ve dizlerini nemlendirip yumuşatır

9.Diğer kullanımları Hiç tahmin etmeyeceğiniz daha bir sürü yararı daha var.

-Acil durum anında yangın söndürücü olarak -Mantar önleyici ve böcek öldürücü olarak -Karıncalardan kurtulmak için pudra şekerle karıştırıp sprey olarak kullanabilirsiniz.