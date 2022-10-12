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Karbondioksidi yakalayan ve Güneş enerjisiyle çalışan araç

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Hollanda'daki Eindhoven Teknoloji Üniversitesi TU/Ecomotive ekibi, sürüş sırasında havadaki karbondioksiti (CO2) ortadan kaldıran ve Güneş enerjisiyle çalışan bir otomobili tanıttı.
Karbondioksidi yakalayan ve Güneş enerjisiyle çalışan araç

İklim değişikliğiyle mücadele çabalarına yönelik üretilen Zem isimli araç, sadece güneş enerjisiyle çalışmakla kalmıyor, aynı zamanda “doğrudan hava yakalama” adı verilen bir teknolojiyi kullanarak CO2’yi ortadan kaldırıyor.

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Doğrudan hava yakalama, CO2’yi bir filtreye alarak havayı temizlemenin yeni bir yöntemi.

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Buna göre, sürüş sırasında hava, aracın özel filtrelerinden geçecek, CO2 yakalanacak ve depolanacak.

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Malzemelerin uyumluluğu, kolay ayırma ve katkı maddelerinin kullanımı, diğer özelliklerin yanı sıra Zem’in geri dönüştürülebilirliğini belirliyor.

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Ekip, arabadaki çoğu parçayı yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir olacak şekilde tasarlayarak Zem’in ekolojik etkisinin yeşil “geleneksel” arabalardan da daha düşük olmasını sağladığını belirtiyor. Ayrıca, gövde panelleri de tamamen 3D yazdırılabilir olacak şekilde geliştirilmiş.

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