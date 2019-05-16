Karbondioksit Seviyeleri Tarihin En Yüksek Değerlerine Ulaştı

Gezegenimizin atmosferinde bulunan karbondioksit seviyeleri, 3 milyon yılın ardından en yüksek seviyelerine ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan bilim insanları, gezegenimizdeki karbondioksit seviyelerinin kaydedilmeye başlandığı tarihten bu zamana kadarki en yüksek seviyeleri buldu. Bu tespitin sonucunda acil durum moduna da geçilmiş oldu.

Hawaii’de bulunan ve atmosferik karbondioksit seviyelerini 1950’lerin sonundan bu yana takip eden Mauna Loa Gözlemevi, milyonda 415,26 ppm’lik karbondioksit seviyeleriyle karşılaştı.

Dünya’nın atmosferindeki karbondioksit seviyeleri en son üç milyon yıldan önceki zamanlarda bu kadar yükselmişti. O zamanlarda küresel deniz seviyesi çok daha yüksekti ve Antarktika ormanlarla kaplıydı.

PIK’ten Wolfgang Lucht, AFP’ye “Görünüşe göre iklimi koruma konusunda hiç de iyi değiliz. Değerler her yıl artmaya devam ediyor. Bu sayıların artık sabitlenmesi gerekli” açıklamasında bulundu.