Karbonhidrat zamanlaması nasıl olmalı?

Gün içinde en sık tükettiğimiz besin öğelerinden olan karbonhidratları ne zaman yemeliyiz, hangi saatler karbonhidrat tüketimi için uygun, kilo almamak için nasıl bir yol izlenmeli? Akşam saatlerinde karbonhidrat alımı yağlanmaya neden olur mu?

Sabah uyandığınızda da gece yattığınızda da tükettiğiniz karbonhidratların kalorilerinde hiçbir fark olmuyor.

Burada asıl farkı yaratan nokta karbonhidratları ne zaman ve ne şekilde yemeniz gerektiğini bilmeniz.

Sabah uyandığımızda geceden gelen açlıkla birlikte vücudumuz yaklaşık 10 saat aç kalıyor. (Bu süre ne kadar uyuduğunuza göre kişiden kişiye farklılık gösterir)

Eğer uyanır uyanmaz yemek yemekte zorlanan bir insansanız bu süre daha da uzuyor.

Geceden gelen uzun süreli açlıktan sonra sabahları vücudumuz, ana yakıtı olan karbonhidratları kullanmak için daha “hevesli” oluyor.

Ve tükettiğimiz her öğünü hemen kanımıza karışabilmesi için en çabuk şekilde sindiriyor.

Kahvaltıda aldığımız karbonhidratlardan sonra öğle yemeğinde ve hatta ara öğünlerde de karbonhidrat almış olabiliriz.

Böylelikle gece açlığından sonra uyanıp hem kahvaltıda, hem ara öğünde, hem de öğle yemeğinde karbonhidrat tükettiyseniz akşam yiyeceğiniz karbonhidratları vücudunuz verimli olarak sindiremeyecektir.

Çünkü gece boyunca ana yakıtı olan karbonhidrattan uzak kalan vücudumuz sabahtan başlamak üzere gün içinde diğer öğünlerde de karbonhidratı yeterli düzeyde almış olacak.

Ve böylelikle yakıt depolarımız dolu olduğu için fazla olan karbonhidratı daha az sindirmiş olacaktır.

Örneğin gece boyunca vücudunuz açken, uyandığınızda sabah yediğiniz 2 dilim ekmeği vücudunuz verimli bir şekilde sindirebilecektir.

Fakat vücudunuz, akşam saatlerinde tükettiğiniz 2 dilim ekmeğe, gün içinde başka karbonhidratlar almış olmanızdan dolayı sindirim için daha az tolerans gösterecektir.

Başka bir ifade ile sindirmek için yeteri kadar çalışmayacaktır ve tam olarak sindirilemediğinden dolayı vücudumuzda yağ olarak depolanmaya başlayacaktır.

Vücudumuzdaki her besin tam olarak sindirilemediğinde vücudumuz kalan besinleri “fazlalık” olarak algılar ve yağ olarak depolar

Bu nedenle akşam saatlerinde karbonhidrat tüketmeden önce iki kere düşünmekte fayda var.

Fakat, ara öğünlerde veya öğlen yemeğinde karbonhidrat tüketmediyseniz; bu hakkınızı akşamki öğününüz için kullanabilirsiniz.

Tüketeceğiniz karbonhidratları kızartılmış olarak tüketmek yerine fırınlanmış olarak tüketmeniz de sindirimi açısından önemli fark oluşturacaktır.

Fırınlanmış pişirme yöntemi kilo vermenize de yardımcı olacaktır.

Sabah uyandığınızda da gece yattığınızda da tükettiğiniz karbonhidratların kalorilerinde hiçbir fark olmuyor.

Burada asıl farkı yaratan nokta karbonhidratları ne zaman ve ne şekilde yemeniz gerektiğini bilmeniz.

Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın

Sabah uyandığımızda geceden gelen açlıkla birlikte vücudumuz yaklaşık 10 saat aç kalıyor. (Bu süre ne kadar uyuduğunuza göre kişiden kişiye farklılık gösterir)

Eğer uyanır uyanmaz yemek yemekte zorlanan bir insansanız bu süre daha da uzuyor.

Geceden gelen uzun süreli açlıktan sonra sabahları vücudumuz, ana yakıtı olan karbonhidratları kullanmak için daha “hevesli” oluyor.

Ve tükettiğimiz her öğünü hemen kanımıza karışabilmesi için en çabuk şekilde sindiriyor.

Kahvaltıda aldığımız karbonhidratlardan sonra öğle yemeğinde ve hatta ara öğünlerde de karbonhidrat almış olabiliriz.

Böylelikle gece açlığından sonra uyanıp hem kahvaltıda, hem ara öğünde, hem de öğle yemeğinde karbonhidrat tükettiyseniz akşam yiyeceğiniz karbonhidratları vücudunuz verimli olarak sindiremeyecektir.

Çünkü gece boyunca ana yakıtı olan karbonhidrattan uzak kalan vücudumuz sabahtan başlamak üzere gün içinde diğer öğünlerde de karbonhidratı yeterli düzeyde almış olacak.

Ve böylelikle yakıt depolarımız dolu olduğu için fazla olan karbonhidratı daha az sindirmiş olacaktır.

Örneğin gece boyunca vücudunuz açken, uyandığınızda sabah yediğiniz 2 dilim ekmeği vücudunuz verimli bir şekilde sindirebilecektir.

Fakat vücudunuz, akşam saatlerinde tükettiğiniz 2 dilim ekmeğe, gün içinde başka karbonhidratlar almış olmanızdan dolayı sindirim için daha az tolerans gösterecektir.

Başka bir ifade ile sindirmek için yeteri kadar çalışmayacaktır ve tam olarak sindirilemediğinden dolayı vücudumuzda yağ olarak depolanmaya başlayacaktır.

Vücudumuzdaki her besin tam olarak sindirilemediğinde vücudumuz kalan besinleri “fazlalık” olarak algılar ve yağ olarak depolar

Bu nedenle akşam saatlerinde karbonhidrat tüketmeden önce iki kere düşünmekte fayda var.

Fakat, ara öğünlerde veya öğlen yemeğinde karbonhidrat tüketmediyseniz; bu hakkınızı akşamki öğününüz için kullanabilirsiniz.

Tüketeceğiniz karbonhidratları kızartılmış olarak tüketmek yerine fırınlanmış olarak tüketmeniz de sindirimi açısından önemli fark oluşturacaktır.

Fırınlanmış pişirme yöntemi kilo vermenize de yardımcı olacaktır.