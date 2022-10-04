Kardashian'a kripto para nedeniyle 1,26 milyon dolar ceza

Kripto paralar son yıllarda tüm dünyanın gündeminde. Bir çok ünlü isim de kripto paraların tanıtımında kullanılıyor.



O isimlerden biri olan dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian'a kripto para paylaşımı pahalıya mal oldu.



ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Kardashian'ın kripto varlığını yasa dışı şekilde tanıttığını duyurdu. Kardashian'ın sosyal medya hesabından, bir kripto varlığının tanıtımı için ücret aldığını açıklamadan, paylaşımda bulunduğu belirtildi.