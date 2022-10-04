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Kardashian'a kripto para nedeniyle 1,26 milyon dolar ceza

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Ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, yasa dışı kripto para paylaşımı nedeniyle 1,26 milyon dolar cezaya çarptırıldı. Kardashian'ın, suçlamalar karşısında, anlaşma yoluna gittiği duyuruldu.
Kardashian'a kripto para nedeniyle 1,26 milyon dolar ceza

Kripto paralar son yıllarda tüm dünyanın gündeminde. Bir çok ünlü isim de kripto paraların tanıtımında kullanılıyor.

O isimlerden biri olan dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian'a kripto para paylaşımı pahalıya mal oldu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Kardashian'ın kripto varlığını yasa dışı şekilde tanıttığını duyurdu. Kardashian'ın sosyal medya hesabından, bir kripto varlığının tanıtımı için ücret aldığını açıklamadan, paylaşımda bulunduğu belirtildi.

Ünlü yıldızın bu gerekçeyle1,26 milyon dolar ceza aldığı ifade edildi.

Kim Kardashian'ın, suçlamalar karşısında anlaşma yoluna gittiği, komisyonun devam eden soruşturmasında iş birliği yapmayı kabul ettiği belirtildi

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