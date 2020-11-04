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Kardashian'dan bilim insanlarını kızdıran iddia: "Maskeler kanserojen"

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Kardashian'dan bilim insanlarını kızdıran iddia: "Maskeler kanserojen"
Kardashian'dan bilim insanlarını kızdıran iddia: "Maskeler kanserojen"

Kardashian kardeşlerin en büyüğü Kourtney Kardashian, 102 milyon Instagram takipçisine cerrahi maskelerle ilgili aktardıkları nedeniyle eleştiri topladı.

Reality Show yıldızı, “mavi cerrahi maskelerin sentetik florür içeren bir kanserojenden (PTFE) yapıldığını” öne süren bir görseli paylaştı.

Görselde yer alan cerrahi maskelerle ilgili iddianın kaynağı bilinmiyor. Yıldızın emojilerle paylaştığı görselde şu ifadeler bulunuyor:

Cancer.Org'a göre bu madde (PTFE) karaciğer, testis, pankreas, böbrek ve meme tümörleriyle ülseratif kolit, tiroid hastalığı, preeklampsi ve yüksek kolesterol riskini artırıyor.

Öte yandan uzmanlar, cerrahi maskelerin bu maddeyi içerdiği iddiasını eleştiriyor. Amerikan Kanser Derneği’nin baş tıp ve bilim görevlisi Dr. William Cance, şunları söyledi:

Cerrahi maskelerde kansere neden olan PTFE bulunduğu iddiasını destekleyecek hiçbir kanıt yok.

Bir cerrahi onkolog olarak, sağlık sektöründeki binlerce meslektaşımla birlikte hastaları enfeksiyonların yayılmasından korumak için yıllardır maske takıyorum.

New York Post’un, Kardashian’ın temsilcisine ulaştığı ancak temsilcinin yorum yapmayı reddettiği bildirildi.

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