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Kardashian’ın Monroe’nun elbisesini giymesi tepki çekti: Ulusal hazine, kimse giymemeliydi

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ABD’nin New York kentindeki Metropolitan Sanat Müzesi bünyesinde yer alan kostüm enstitüsü yararına düzenlenen MET Gala’da reality şov yıldızı Kim Kardashian’ın Hollywood’un simge isimlerinden Marilyn Monroe’nun elbisesini giymesi tepki çekti.
Kardashian’ın Monroe’nun elbisesini giymesi tepki çekti: Ulusal hazine, kimse giymemeliydi
Kardashian geceye Pete Davidson’la katıldı. Fotoğraf: Reuters

Kardashian, pazartesi düzenlenen geceye Monroe’nun, eski ABD Başkanı John F. Kennedy’nin doğum günü partisinde giydiği bej rengi taşlı rengi elbiseyi giymişti. Kırmızı halıda ‘orijinalini’ giyen Kardashian daha sonra replikasıyla değiştirmişti.

 

Monroe’nun sevenleri, hakkında kitap yazan isimler 1962’de 36 yaşında ölen ABD’li oyuncunun elbisesinin giyilmesinin yanlış olduğunu savundu. Onlara göre Monroe’nun kendisinin bile sadece bir kez giydiği Hollywood’un ‘ikonik elbiselerinden’ birinin giyilmesi yanlıştı.

‘Zarar görebilirdi’

2018’de, ‘The Girl: Marilyn Monroe’ adlı kitabı yayımlanan Michelle Morgan, büyük hayal kırıklığına uğradığını söyledi. ”O elbise çok hassas sıcaklığı kontrol edilen bir ortamda saklandı yıllarca. Şimdi giyilmekle kalmamış kırmızı halıda flaşların patladığı bir ortamda ortaya çıktı. Başına her şey gelebilirdi” dedi. Ter, parfüm ve makyajın elbiseye zarar vermiş olabileceğinin altını çizdi.

Elbiseyi giyebilmek için 16 kilo veren Kardashian cephesindense o akşam özellikle vücut makyajı yapmadığına, kısa süreliğine giyildiği sırada elbiseye hiçbir zarar gelmediğine dair açıklama geldi.

 

‘Başka biri giymemeliydi’

Monroe’yla ilgili ‘Marilyn: Behind the Icon’ belgeselin yapımcısı Nina Boski şunları söyledi: ”Kim’in elbiseyi kendi imajı, tanıtımını düşünerek giymek istemesini anlayabilirim ama o elbise sadece bir kişi tarafından giyilmeliydi o da ikonik Marilyn Monroe.”

Monroe tarihçisi ve koleksiyoner Scott Fortner, ”O elbiseyle kırmızı halıda görünmesi Kardashian için bir fırsattı. Ancak Monroe hayranları çılgına döndü çünkü o elbise onlar için ‘kutsal’ denecek kadar değerli. Başkası giymemeliydi” dedi.

Elbisenin ulusal bir hazine olduğunu savunan Fortner şunları söyledi: ”İnternet yıkıldı. Kim Kardashian çok tanınmış ve etki alanı geniş biri. Ben karar veriyor olsaydım giyilmesine izin vermezdim çünkü elbisenin Amerikan kültüründe çok önemli bir yeri var. Ama açıkça ifade edeyim bu kararın Kim Kardashian’la hiçbir ilgisi olmazdı.”

Kardashian’ın elbiseyi nasıl ‘ele geçirdiği’ de merak konusu oldu. Üzerinde 6 bin adet elle dikilen kristal taş bulunan elbiseyi 2016’da, yayın kuruluşu ‘Ripley’s Believe It or Not!’ 4,8 milyon dolara açık artırmada satın almıştı. O dönem dünyanın en pahalı elbiselerinden biri olduğu vurgulanan elbiseye şimdi 10 milyon dolar değer biçiliyor.

Kardashian’ın elbiseyi ‘ödünç aldığı’ kuruluş, tepkiler üzerine elbisenin uzmanlara danışılarak saklandığı yerden çıkarıldığını, zarar gelmemesi için tüm önlemlerin alındığını ve hiçbir zarar görmediğini açıkladı.

Kuruluşun sözcüsü, bugün (4 Mayıs) elbisenin karanlık, 20 derece sıcaklık ve yüzde 40-50 nem oran

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