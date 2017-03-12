 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.611
  • Altın 144,729
  • Dolar 3,7394
  • Euro 3,9897
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAErdoğan'dan Hollanda'ya sert cevap!

Kardashian’ların eski damadından seks bağımlılığı itirafı

»
Kardashian’ların eski damadından seks bağımlılığı itirafı
Kardashian/Jenner ailesinin eski damadı Scott Disick, Kardashian’ların reality şovunda seks bağımlısı olduğunu itiraf etti.

Kourtney Kardashian’ın eski sevgilisi ve çocuklarının babası Scott Disick, Kardashian’ların reality şov programı ‘Keeping Up With The Kardashians’a katılarak seks bağımlısı olduğu itirafında bulundu. 33 yaşındaki Disick’in katıldığı ve 12 Mart’ta yayınlanacak programın tanıtımında, Kardashian’ların en büyük kızı Kourtney Krdashian’ın Disick için “Hayatımın aşkı” demesi de dikkat çekti. Kardashian ayrıca Disick ile bir gelecek görmediğini de belirtti.

 

 

Kourtney Kardashian ile Mason Dash Disick, Penelope Scotland Disick ve Reign Aston Disick adında üç çocuğu bulunan Disick, Kardashian ile ayrıldıktan sonra da aileyle birlikte TV şovunda yer almaya devam ediyor.

 

 

Son dönemde Kourtney Kardashian ile yeniden barıştığı konuşulan Scott Disick, geçtiğimiz ocak ayında Florida'da sarışın bir kadınla tatil yaparken görüntülenmişti.

 

 

Scott Disick, Kardashian'dan ayrılmasına rağmen ikili sık sık bir araya geliyor.

 

 

Aileyle bağını sürdüren Disick, son olarak Kendall Jenner’ın 21’inci doğum günü partisine de katılmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • O yaştan sonra seks yapma oranı düşüyor11 Mart 2017 Cumartesi 22:00
  • ‘Arif v 2016’ filmi için kadın baş rolünü seçti11 Mart 2017 Cumartesi 20:50
  • O Ses Türkiye'nin yarı finalistleri belli oldu10 Mart 2017 Cuma 16:40
  • Nicole Kidman'a Çanakkale'den davet!10 Mart 2017 Cuma 16:37
  • Şener Şen'e 'Kapan' teklifi10 Mart 2017 Cuma 16:35
  • Anne Hathaway çocuğunun fotoğrafını ilk kez paylaştı10 Mart 2017 Cuma 16:34
  • Neden Bazı İnsanlar Ayrılıkları Daha Ağır Yaşıyor?10 Mart 2017 Cuma 16:24
  • Cem Yılmaz'dan takipçisine küfürlü tepki10 Mart 2017 Cuma 16:17
  • Belgesel için insan beyni yedi10 Mart 2017 Cuma 13:35
  • 10 Mart 2017 Cuma Günlük burç yorumları10 Mart 2017 Cuma 13:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti