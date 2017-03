Kardashian’ların eski damadından seks bağımlılığı itirafı

Kardashian/Jenner ailesinin eski damadı Scott Disick, Kardashian’ların reality şovunda seks bağımlısı olduğunu itiraf etti.

Kourtney Kardashian’ın eski sevgilisi ve çocuklarının babası Scott Disick, Kardashian’ların reality şov programı ‘Keeping Up With The Kardashians’a katılarak seks bağımlısı olduğu itirafında bulundu. 33 yaşındaki Disick’in katıldığı ve 12 Mart’ta yayınlanacak programın tanıtımında, Kardashian’ların en büyük kızı Kourtney Krdashian’ın Disick için “Hayatımın aşkı” demesi de dikkat çekti. Kardashian ayrıca Disick ile bir gelecek görmediğini de belirtti.

Kourtney Kardashian ile Mason Dash Disick, Penelope Scotland Disick ve Reign Aston Disick adında üç çocuğu bulunan Disick, Kardashian ile ayrıldıktan sonra da aileyle birlikte TV şovunda yer almaya devam ediyor.

Son dönemde Kourtney Kardashian ile yeniden barıştığı konuşulan Scott Disick, geçtiğimiz ocak ayında Florida'da sarışın bir kadınla tatil yaparken görüntülenmişti.

Scott Disick, Kardashian'dan ayrılmasına rağmen ikili sık sık bir araya geliyor.

Aileyle bağını sürdüren Disick, son olarak Kendall Jenner’ın 21’inci doğum günü partisine de katılmıştı.