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Kardeş kavgası: AKP’nin kazandığı Aksaray’da MHP’den sonuçlara itiraz

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AKP adayı Enver Dinçer’in resmi olmayan yerel seçim sonuçlarına göre, belediye başkanlığını kazandığı Aksaray’da, MHP Merkez İlçe Başkanlığı’nca seçim kuruluna itirazda bulunuldu.
Kardeş kavgası: AKP’nin kazandığı Aksaray’da MHP’den sonuçlara itiraz

AKP ile MHP’nin kendi adaylarıyla seçime girdiği ve 140 bin 896 seçmenin bulunduğu Aksaray’da, 115 bin 437 seçmen, 433 sandıkta oy kullandı.

111 bin 812 oy geçerli, 3 bin 625 oy ise geçersiz sayıldı. Sonuçlara göre, AKP adayı Enver Dinçer yüzde 40,47 oranla 45 bin 253 oy, MHP’nin adayı Sefer Alkan da yüzde 39,02 oranla 43 bin 625 oy aldı. Enver Dinçer, 1628 oy farkla seçimi kazandı.

MHP Merkez İlçe Başkanlığı’nca 4 sandık ile geçersiz oylar için seçim kuruluna itirazda bulunuldu.

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