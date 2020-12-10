Kardeş şehir İBB'den LTB'ye ''Gardaşçığım napan? Tamamsın?''

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında “Kardeş Şehir Protokolü” imzalandı. LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde online olarak imzaladığı protokol kapsamında başta kültürel, sosyal ve ekonomik alanlar olmak üzere her konuda işbirliği yapılması hedefleniyor.

DETAY ÖZEL-HANİFE LEFKARALI

Başkan Harmancı: “İstanbul ile Lefkoşa çığır açıcı bir iş birliğine imza atıyor”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “Değerli dostum, kıymetli mevkidaşım” diyerek başladığı konuşmasında, KKTC İstanbul Başkonsolosu Çınar ile İBB personeline selamlarını iletirken, sevgisini ve kardeşliğini her zaman hissettiği tüm Türkiye halkına da selamlarını iletti.

Bugün çok önemli ve anlamlı bir işbirliği adımının atıldığını vurgulayan Başkan Harmancı, “Dünya metropollerinden biri olan İstanbul ile Lefkoşa çığır açıcı bir iş birliğine imza atıyor” dedi.

Her iki şehrinde aşkla tarif edildiğini ifade eden Harmancı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şehirlerimizin pek çok ortak noktaları var. Lefkoşa’nın da İstanbul’un da aslında tek rengi yoktur, bu renkler iç içe geçmiş, el ele vermiş ve tam da insan haklarında bahsedildiği gibi kardeşçe, barış içerisinde yaşamaktadır. Bizler de o renklere samimiyetle ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz”

Başkan İmamoğlu: “Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ın iki güzide kentinin kardeşlik protokolünü imzalamanın gururunu yaşıyorum”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın şahsında tüm Lefkoşa halkına selam ve sevgilerini yollayarak başladığı konuşmasında iki kardeş toplumun ,Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ın iki güzide kentinin kardeşlik protokolünü imzalamanın gururunu yaşadığını dile getirdi. Kuzey Kıbrıs’ta geçirdiği yıllar ve oluşan dostluklar açısından da Kıbrıs’ın kendisi için ayrı bir yerde olduğunu dile getiren İmamoğlu, Türkiye’nin lokomotif şehri İstanbul ile Kuzey Kıbrıs’ın başkenti Lefkoşa’nın kardeşliği ile güzel işlere imza atacaklarına inandığına vurgu yaparak önümüzdeki günlerde hem kentsel açıdan hem fiziksel katkılar ve farklı deneyimlerin paylaşıldığı masalar kurulmasını açısından birçok gelişmeyi birlikte yaşayacaklarının altını çizdi.

Gardaşçığım napan? Tamamsın?

LTB ile İBB arasında imzalanan “Kardeş Şehir Protokolü” sonrası İBB’nin resmi Twitter hesabından “Hoş vakitler gardaşçığım napan? Tamamsın?” gönderisi paylaşıldı. Paylaşım üzerine LTB’nin resmi Twitter hesabından “Burada her şey güzel kanka. Büyük Han’da kahve içmeye de bekleriz” yanıtı geldi.