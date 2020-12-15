Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Türkiye Belediyeler Birliği üyeleri bir toplantı gerçekleştirdi.

K.T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın, 14 Aralık’ta Zoom Programı üzerinden katıldığı toplantıda, kardeş belediyelerin yapacağı ortak etkinliklerin nasıl olacağı ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, kardeş belediyelerin kültür, sanat, spor gibi faaliyetlerle birlikte ortak projelere imza atabileceği, ayrıca, K. T. Belediyeler Birliği ile Türkiye Belediyeler Birliği önderliğinde araç desteği, alt yapı ve ortak projelerde ne yapılabileceği üzerinde duruldu.

Yapılacak çalışmalar ve hayata geçirilecek projelerle kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.