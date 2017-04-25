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'Kardeşim Benim 2' geliyor

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'Kardeşim Benim 2' geliyor
Burak Özçivit, Murat Boz ve Aslı Enver'in başrollerini paylaştığı, Kardeşim Benim'in ikinci filminin geleceği açıklandı.

Mert Baykal'ın yönetmenliğini üstlendiği, başrollerinde Murat Boz, Burak Özçivit ve Aslı Enver'in rol aldığı Kardeşim Benim'in devam filmi geliyor.

15 Ocak 2016 tarihinde gösterime giren ve 27 hafta gösterimde kalıp 2 milyonu aşkın seyirciye ulaşan yapımın devamıyla ilgili müjdeyi, filmin başrol oyuncuları kişisel sosyal medya hesaplarından hayranlarıyla paylaştı.

2016 yılının en çok izlenen ikinci yapımı olan Kardeşim Benim'in devam filmi Kardeşim Benim 2'nin, yıl sonu veya 2018 başında vizyona girmesi bekleniyor.

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