Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Kanlıdere’nin taştığı iddialarını yanıtlayarak “Kardeşim dere taşsa, taştı deriz deli miyiz biz?” dedi.

Harmancı’nın açıklaması şu şekilde:

“Adam dere yatağında akan suyu çekiyor, hem yazılı yayın yapan hem internet gazeteciliği yapan bir site dere taştı diye haber yapıyor o video ile sonra arkasındaki apartmanları uzaktan çekiyor hep bu evleri su bastı diyor! Kardeşim dere taşsa taştı deriz delimiyiz biz? Oradaki evleri su bassa bu çağda biz niye ve neden saklayalım bunu, ha ille taşması için dua edecekse ve o kişinin bir garazi varsa buyursun etsin taşınca sevinir. Biraz daha dikkat, insanlar panik oluyor ve endişe duyuyor.”