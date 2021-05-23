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Kardeşine operasyon yapılan Sedat Peker resmi belge ve video açıklamaya başladı

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Sedat Peker, sosyal medya hesabından iddiaları ile ilgili resmi belgeler paylaşamaya başladı.
Kardeşine operasyon yapılan Sedat Peker resmi belge ve video açıklamaya başladı

Bugün sabah 7. videosuyla Türkiye gündemini belirleyen Sedat Peker, videolarında söylediği iddialar ile ilgili resmibelgeleri paylamaya başladı.

Peker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Çevre Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü yavuz erdal kayapınarın sadık soylu tarafından kapattırılarak (kendisine köle hale gelmesini sağladığı) fetö soruşturma evrakı. “Sayın savcılar, başka delile ihtiyacınız var mı?”” dedi.

 

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