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Kardeşini öldüren ablayı ekmek istediği kadın yakalattı

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Kardeşini öldüren ablayı ekmek istediği kadın yakalattı
Hatay'da yatağında tabancayla başından vurulmuş halde bulunan üniversite öğrencisinin katili ablası çıktı. Cinayet sonrası Suriye sınırına kaçan abla Çakmak'ı, acıkınca ekmek istediği kadın ihbar etti

Hatay'ın Hassa ilçesinde yatağında tabancayla başından vurulmuş halde bulunan üniversite öğrencisi cinayetinin sırrı çözüldü.

İlçeye bağlı Akbez Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyarete gelen ve dün yatağında başından tabancayla vurulmuş bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Mustafa Şimşek'in ölümünü şüpheli bulan Jandarma ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.

Olayın ardından Şimşek'in 2 hafta önce ikinci evliliğini yapan ancak psikolojisi bozuk olduğu belirtilen

abla Çakmak Çakmak kayıplara karıştı. Jandarma tarafından her yerde aranan genç kadının Suriye sınırında görüldüğü yönünde ihbar yapıldı.

YİYECEK İSTEYİNCE KÖYLÜ İHBAR ETTİ

 

Bugün sabah saatlerinde Çınarbaşı Mahallesi'nde çocuklarını okula götüren bir kadından ekmek ve biraz yiyecek istediği öğrenilen Tuğba Çakmak, gizlendiği bir ahıra düzenlenen operasyonla yakalandı.

Akbez Jandarma Komutanlığı'na getirilen ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç kadının cinayetten sonra Suriye'ye sınırına kaçtığını, kayalık alanda geceyi geçirdiğini, çok acıkınca Çınarbaşı Mahallesi'ne geldiğini söylediği öğrenildi. Mustafa Şimşek'in ablası Tuğba'nın olaydan iki hafta önce yüzüğünü takıp kurdelasını kestiği ortaya çıktı.

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