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Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz uyardı!

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Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz, yılbaşı sonrası gribal enfeksiyon nedeniyle müracaatlarda büyük artış yaşandığını duyurdu.
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz uyardı!

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz, grip virüsünün eskisinden daha ağır seyrettiğinin altını çizdi; direnci düşük olan kişilerin dikkatli olması konusunda uyardı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vaiz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

"Yılbaşı sonrası gripal infeksiyon nedeniyle müracaatlarda büyük artış var.Belki Uzun süre maskeli olduğumuzdan grip virüsü de eskisinden daha ağır seyrediyor. Direnci düşük olanlar dikkatli olsun..."

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