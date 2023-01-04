Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz uyardı!

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz, grip virüsünün eskisinden daha ağır seyrettiğinin altını çizdi; direnci düşük olan kişilerin dikkatli olması konusunda uyardı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vaiz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Yılbaşı sonrası gripal infeksiyon nedeniyle müracaatlarda büyük artış var.Belki Uzun süre maskeli olduğumuzdan grip virüsü de eskisinden daha ağır seyrediyor. Direnci düşük olanlar dikkatli olsun..."
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.