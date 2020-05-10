  • BIST 97.845
  • Altın 388,020
  • Dolar 7,0929
  • Euro 7,6935
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Kargaları vurup ağaçlara astı

» »
Bursa'da hayvanseverler, av tüfeğiyle vurarak telef ettiği kargaları bahçesindeki ağaçlara astığı iddia edilen kişiye tepki gösterdi.
Kargaları vurup ağaçlara astı

Bursa'da hayvanseverler, av tüfeğiyle vurarak telef ettiği kargaları bahçesindeki ağaçlara astığı iddia edilen kişiye tepki gösterdi.

Patileri ve Doğayı Sevenler Koruyanlar ve Yaşatanlar Derneği (Patisev) Başkanı Mefaret Özmez, kentte yıllardır sokak hayvanlarını beslediklerini söyledi.

'ÖRDEK AVLAMAK İÇİN YAVRU ÖRDEKLERİ DE ÖLDÜRÜP ASTIĞI SÖYLENİYOR'

Nilüfer ilçesinde sokak hayvanlarını beslerken çevredeki incir bahçesinde üzücü bir durumla karşılaştıklarını belirten Özmez, şöyle konuştu:

"Bu kişi kargaları tüfekle telef ettikten sonra ağaçlara asıyormuş. Ördek avlamak için yavru ördekleri de öldürüp astığı söyleniyor. Bahçede iki köpek de aç ve sefil durumda. Bahçe sahibi bu hayvanlara çok büyük eziyette bulunuyor. Telef olan kargaları gören diğer kargaların çırpınışlarını görmeniz lazım."

Özmez, gereken işlemin yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1110 yılında Ay gökyüzünden neden kaybolmuştu?08 Mayıs 2020 Cuma 17:45
  • Karantina sonrası Dünya'yı daha kirli bir çevre bekliyor; toplu taşımaya binmek istemeyenler artıyor08 Mayıs 2020 Cuma 17:41
  • Lufthansa uçuşa hazırlanıyor: Haziranda 160 yolcu uçağımız havada olacak08 Mayıs 2020 Cuma 16:50
  • Koronavirüsün görülmediği tek kıta: Antarktika08 Mayıs 2020 Cuma 16:38
  • Musk, bebeklerine verdikleri ilginç ismi savundu: İnsan dilinin modası bitecek08 Mayıs 2020 Cuma 16:13
  • Karantina sonrası Dünya'yı daha kirli bir çevre bekliyor; toplu taşımaya binmek istemeyenler artıyor07 Mayıs 2020 Perşembe 21:08
  • Harry Potter'ı canlandıran Radcliffe, Harry Potter ve Felsefe Taşı’nı online okudu07 Mayıs 2020 Perşembe 18:30
  • NASA doğruladı: Tom Cruise film çekmeye uzaya gidiyor07 Mayıs 2020 Perşembe 16:33
  • Zeytin üreticileri sıkıntılı06 Mayıs 2020 Çarşamba 20:56
  • 3.5 milyar insanı öldürecek!06 Mayıs 2020 Çarşamba 18:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti